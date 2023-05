Un concerto dei Modà all’Arena di Verona è in programma dopo l’estate, gran finale del tour con orchestra. Sarà infatti la magica cornice dell’anfiteatro scaligero ad accogliere l’ultima tappa della tournée dei Modà con orchestra. Il concerto dei Modà all’Arena di Verona si terrà il 28 settembre, i biglietti sono disponibili dal 9 maggio.

Un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità dell’orchestra a quelle di una poderosa band rock: è questo ciò che bisogna aspettarsi dal nuovo tour dei Modà con orchestra, un’esperienza che la band ha provato per la prima volta proprio all’Arena di Verona nel 2012.

In occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di carriera, i Modà hanno espresso i desiderio di portare uno spettacolo con l’accompagnamento dell’orchestra. Il tour ha avuto inizio il 18 marzo da Jesolo e proseguirà fino al 30 maggio nei teatri d’Italia per poi portare la band dal vivo anche in estate nelle principali rassegne della penisola… fino al gran finale all’Arena di Verona.

Per i Modà il 2023 è un anno particolarmente importante: non solo i 20 anni di carriera ma anche il ritorno a Sanremo con il singolo Lasciami.

Biglietti per i Modà all’Arena di Verona

I biglietti per i Modà all’Arena di Verona sono in vendita su Ticketone a partire da martedì 9 maggio, alle ore 12:00. Gli iscritti al fan club hanno la possibilità di acquistare i biglietti già a partire dalle ore 12:00 di lunedì 8 maggio. Prezzi a breve disponibili.

Modà & Orchestra

Setlist