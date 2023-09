Stava assumendo i contorni di una rissa, quanto accaduto durante un concerto di Beyoncé. Queen Bey si stava esibendo sulle note di Drunk In Love quando lo spettacolo ha iniziato a intossicarsi per l’atteggiamento di uno spettatore.

Il copione è quello noto: ci sono individui che partecipano ai concerti delle popstar solamente per creare disordine. Ricordiamo che Harry Styles è stato colpito ad un occhio da un oggetto, e più di recente anche Drake ha fronteggiato un fan molesto che gli ha lanciato un libro dritto sulla testa.

A questo giro tocca alla voce di Break My Soul, che in una tappa del tour in nord America ha rischiato di subire l’ennesimo trattamento. Accanto alle transenne un fan è riuscito a lanciare un oggetto simile a un capo di abbigliamento che è atterrato ai piedi della popstar. A quel punto sono intervenuti due ballerini, Laurent e Larry Nicolas Bourgeois meglio noti come Les Twins, che sono scesi dal palco per affrontare lo spettatore molesto.

In un filmato immortalato da uno dei presenti si vedono i fratelli Bourgeois – in tour con Beyoncé dal 2013 – dirigersi verso il ragazzo per cercare di strappargli via qualcosa dalle mani. Il volume alto della musica impedisce di ascoltare il resto, ma le immagini mostrano i The Twins discutere animatamente con il fan per poi fare dietrofront e tornare sul palco.

Il triste fenomeno degli oggetti lanciati addosso agli artisti è da tempo oggetto di dibattiti molto accesi. Tra i commenti, infatti, leggiamo: “Idioti, perché andate ai concerti per lanciare oggetti?“. Per il momento sui profili social dei due fratelli non sono presenti commenti a riguardo.

Altri si chiedono perché i responsabili della sicurezza restino sempre a guardare mentre gli artisti ricevono questi piccoli attacchi sul palco, ma sono domande che ancora non trovano risposte.

