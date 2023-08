Il dibattito sugli elementi molesti tra il pubblico si apre ancora una volta. Il lancio di un libro contro Drake sul palco, in pieno concerto, sarebbe potuto finire con un pugno o qualcosa di peggio. È quanto accaduto venerdì 18 agosto al Chase Center di San Francisco.

Durante la performance del rapper, qualcuno ha tirato sul palco una copia del libro Titles Ruin Everything: A Stream Of Consciousness, una raccolta di poesie scritta dallo stesso Drake – il cui nome completo è Aubrey Drake Graham – insieme a Kenza Samir. L’artista è stato veloce e lucido nell’afferrare il volume al volo con una mano, prima che questo gli si schiantasse sul volto. La reazione di Drake, tuttavia, non si è lasciata attendere: “Se mi avessi preso un faccia ti avrei fatto il cu*o“. Non è la prima volta in cui la voce di Rich Flex riceve oggetti lanciati dal pubblico. In passato è successo con una sigaretta elettronica e addirittura con uno smartphone.

Anche Harry Styles è stato vittima di incidenti durante gli show, e non dimentichiamo che di recente Cardi B si è difesa dal lancio di un cocktail con una microfonata dritta in faccia contro lo spettatore molesto. Sempre restando sull’argomento, in ultima battuta ricordiamo lo sfogo di Lars Ulrich dei Metallica, che in un’intervista ha lanciato un appello ai fan che si “divertono” a vandalizzare le location scelte per i concerti.

Il batterista dei Four Horsemen ha ricordato ai fan che i danni arrecati alle strutture gravano sugli organizzatori e sulla band stessa, tuonando: “Non siete fan dei Metallica”. Ancora, Gemitaiz su Instagram ha contestato l’atteggiamento di alcuni fan che spesso lo fermano per strada per chiedergli un video saluto: “Siete subumani”, ha tuonato il rapper romano riprendendo la polemica di tanti altri colleghi che chiedono ai fan di porre un freno al loro istinto.

