Quando abbiamo visto Lino Banfi e Mandrake su TikTok e Instagram ci siamo dati ragione. Giuseppe Ninno, il tiktoker che ripropone gli stereotipi della famiglia-tipo degli anni ’80, ha tanti elementi che ricordano il comico di Canosa.

In primo luogo tutti i personaggi: la mamma e il padre hanno quella nevrosi innata che manifestano in ogni situazione, dalle vacanze al mare al negozio di abbigliamento. Lei crea polemiche per tutto, lui si infastidisce in pochi secondi ed entrambi si sfogano sul piccolo Giuseppe, che per certi aspetti ricorda il leggendario Aristide di Cornetti Alla Crema. Personaggi goffi, veraci e proprio per questo simpatici.

Improvvisamente Mandrake ha fatto il salto: poche ore dopo le prime notizie sull’approdo di Lino Banfi sui social, ecco il nuovo video del tiktoker. La signora Maria si scaglia contro il marito che è rientrato la mattina alle 2 e lo interroga per sapere il motivo. Improvvisamente viene nominato un certo Lino, l’amico con il quale l’uomo avrebbe fatto le ore piccole. Subito ci viene in mente la storica gag di Vieni Avanti Cretino: il cugino Gaetano Baudaffi (Franco Bracardi) deve affrontare il rimbrotto della moglie Marisa (Anita Bartolucci) che gli chiede come mai, appunto, sia rientrato alle due. Gaetano spiega che ha passato la sera con Lino.

Come nella scena originale, Lino arriva proprio nel momento della lite e la moglie interroga anche lui per vedere se le due versioni coincidono. Il resto lo lasciamo alla vostra visione. Lino Banfi e Mandrake, su TikTok e Instagram, hanno riproposto un grande classico della commedia italiana e tutti ci siamo scoperti nostalgici.

Il commento di Mandrake:

“Non potete capire ed immaginare la gioia nel l’avere per sempre nel mio cuore un’esperienza del genere. Una persona meravigliosa, un attore straordinario, umile ed elegante. Grazie Lino per avermi regalato questo sogno. Sono felice!”.

