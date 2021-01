Le riprese di Balthazar 4 sono iniziate da qualche settimana e sul set è comparsa una nuova protagonista al fianco di Tomer Sisley.

La serie francese, incentrata su un brillante medico legale che collabora con la polizia, ha subito un cambio nel cast che ha lasciato il pubblico senza parole. Lo scorso dicembre, l’attrice Hélène de Fougerolles ha infatti annunciato di aver lasciato la serie crime dopo tre stagioni perché stanca del continuo tira e molla tra il suo personaggio, Hélène Bach, capitano della polizia, e il carismatico dottor Raphaël Balthazar.

La produzione non ha perso tempo e ha trovato una nuova sostituta. Il sito Puremedias conferma che la giovane attrice francese Constance Labbé è entrata a far parte del cast di Balthazar 4 nel ruolo di un personaggio completamente nuovo il cui nome è Camille Costes. Stando ai primi dettagli, la donna è un capitano di polizia del corpo d’élite della BRB (una divisione che si occupa di criminalità organizzata. Schietta, ironica ed energica, Camille conosce già Raphaël Balthazar poiché i due hanno passato una folle notte insieme sette anni prima. Lui, però, non l’ha mai richiamata. Quando scoprirà di dover lavorare in coppia con Camille, Balthazar non avrà altra scelta se non accettare la collaborazione. Visto il loro trascorso, tra i due c’è ancora un forte imbarazzo.

Classe 1988, Constance Labbé è nota in Francia per aver interpretato Adèle nell’ottava stagione della serie Camping Paradis. Nel 2020, Balthazar si è aggiudicato il podio dei programmi televisivi più visti in Francia. La terza stagione è stata seguita da una media di 7,2 milioni di spettatori. Per Constance Labbé sarà una vera sfida poiché sarà difficile far dimenticare Hélène de Fougerolles, a cui i fan della serie erano ovviamente molto legati.

Balthazar 4 dovrebbe essere composto da 8 episodi, in onda sulla rete TF1 entro il 2021. Nel cast torneranno anche Philypa Phoenix , Yannig Samot e Côme Levin. In Italia, la serie tv è trasmessa in chiaro su Giallo, mentre su FoxCrime va in onda la terza stagione.

Ecco la prima immagine di Constance Labbé sul set col protagonista Tomer Sisley: