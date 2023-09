A gran sorpresa, l’aggiornamento iOS 15.7.9 (ma anche iPadOS 15.7.9) è giunto su vecchi iPhone e iPad nelle ultime ore. Apple sta provvedendo al rilascio di un nuovo update su melafonini e tablet più datati, ossia neanche supportati da iOS 16 ma che hannno la necessità di alcune correzioni fondamentali lato sicurezza.

Il pacchetto firmware è stato distribuito a partire dalla serata di ieri 11 settembre. Gli iPhone interessati hanno già ricevuto la notifica relativa a download e installazione sul loro telefono. In caso contrario, la relativa presenza del pacchetto potrà essere verificata in ogni momento attraverso il consueto percorso dei telefoni e dunque vua Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dell’ultimo rilascio software non esiste un changelog completo diramato dagli sviluppatori. Eppure non ci sono dubbi sul fatto che il lavoro degli sviluppatori Apple includa le stesse correzioni di sicurezza fornite da Apple la scorsa settimana nelle versioni iOS 16.6.1 e iPadOS 16.16.1. Si tratta dunque di un pacchetto abbastanza importante e da non sottovalutare, in quanto pone un limite a ben due vulnerabilità lato sicurezza che potrebbero essere state sfruttate anche da hacker.

Da quanto ne sappiamo dunque, l’aggiornamento iOS 15.7.9 mette la parola fine ad una falla presente in Wallet che avrebbe potuto permettere l’accesso non autorizzato al telefono da parte di hacker senza scrupoli. Allo stesso tempo, una seconda minaccia lato sicurezza ha investito Image I/O, ossia il framework di Apple propedeutico al corretto funzionamento delle app sul telefono. Anche in questo secondo caso, uno specifico exploit ha potenzialmente aperto le porte a criminali informatici e l’operazione di adeguamento software all’ultimo pacchetto disponibile appare fondamentale per mantenere sicuro il proprio dispositivo. Meglio dunque non attendere oltre per l’attualizzazione sul proprio melafonino non certo fresco di lancio, ma che necessita di un intervento ad hoc per mantenerne il corretto funzionamento.

Continua a leggere su optimagazine.com