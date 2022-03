Finalmente è possibile sbloccare l’iPhone con mascherina grazie solo al Face ID e non all’integrazione con l’Apple Watch. La novità molto importante sta giungendo per tutti i proprietari di melafonini dopo l’aggiornamento iOS 15.4 distribuito da Apple. Giusto è dunque capire quale procedura bisognerà mettere in pratica per beneficiare della funzione.

Come procedere

Per sbloccare iPhone con mascherina, si dovrà visitare la sezione impostazioni di sicurezza del proprio melafonino (da iPhone 12 in poi) dopo aver installato l’ultimo aggiornamento iOS 15.4. Come primo passaggio, bisognerà registrare il proprio volto e subito dopo dare il consenso al riconoscimento con mascherina. A questo punto, lo smartphone Apple chiederà nuovamente di registrare il volto nell’ottica di catturare maggiori dettagli della parte che include gli occhi, l’unica sezione che servirà poi nel momento in cui si chiederà lo sblocco con la mascherina indossata.

Cosa succede per coloro che indossano gli occhiali da vista? Non c’è alcun problema perché lo sblocco iPhone con macherina via Face ID sarà possibile anche in quest’ultimo caso, anche se bisognerà registrare per la terza volta il proprio volto indossando lo strumento utile per la vista. Nel caso si abbiano più di un paio di occhiali, allora andrà memorizzata anche la specifica montatura per rendere possibile la riattivazione del melafonino all’occorrenza. Appare abbastanza ovvio ma è meglio specificare che lo sblocco sarà anche possibile indossando la mascherina e gli occhiali da vista ma non certo gli occhiali da sole che invece coprono integralmente con le lenti scure la sezione degli occhi.

Provare per credere l’ultima funziona Apple arrivata con l’aggiornamento iOS 15.4. La possibilità di sbloccare l’iPhone con mascherina sarà molto utile in tante occasioni, soprattutto quando si è in luoghi al chiuso dove non è possibile abbassarsi il dispositivo di sicurezza per le attuali prescrizioni anti-contagio che di certo ci accompagneranno ancora per un po’.

Continua a leggere su optimagazine.com