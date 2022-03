Nell’evento Apple di oggi 8 marzo in molti si aspettavano l’uscita di iOS 15.4, eppure questa non si è concretizzata. Come opportunamente riportato nelle scorse ore, il download dell’aggiornamento era frenato dal mancato rilascio della versione Release Candidate per gli sviluppatori, passaggio propedeutico al rilascio agli utenti finali. Ebbene, per quanto non ci sia stato il via alla distribuzione, Apple non ha lasciato proprio a bocca asciutta i suoi fan e ha chiarito almeno quando darà via al rilascio.

A quando il rilascio per tutti gli user finali

Quando ci sarà dunque l’uscita di iOS 15.4 per tutti gli iPhone supportati? Dal palco del keynote Apple si è parlato della settimana prossima come quella indicata per la release. Per quanto non sia stata fornita la data esatta per il via all’aggiornamento, una data più che probabile potrebbe essere quella di martedì prossimo 15 marzo. Anche l’orario di uscita dovrebbe essere sempre lo stesso, come da tradizione Apple. Dunque la notifica per l’update potrebbe giungere dalle ore 19, almeno per quanto riguarda noi italiani.

Le principali novità

Chiariti i tempi di uscita di iOS 15.4, è il caso di ricordare le sue principali novità. Con il prossimo aggiornamento sarà possibile sbloccare i melafonini anche indossando una mascherina (almeno da iPhone 12 in poi). L’update porterà con se anche 37 nuovi emoji per la messaggistica istantanea e miglioramenti agli AirTag . Non mancherà neanche la nuova opzione per aggiungere domini personalizzati a iCloud Mail direttamente sul dispositivo in proprio possesso, oltre ad un certo numero di ottimizzazioni e correzioni di bug.