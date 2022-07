Ci sono diverse funzioni che dobbiamo prendere in esame in questo momento storico, per quanto concerne l’aggiornamento iOS 16. In attesa della distribuzione del pacchetto software nella sua versione stabile e definitiva, con appuntamento fissato probabilmente entro la fine di settembre anche qui in Italia, effettivamente abbiamo elementi da aggiungere rispetto al nostro ultimo pezzo a tema. Vediamo come stanno le cose, fermo restando che nei prossimi due mesi potrebbero venire a galla ulteriori sorprese da Apple sotto questo punto di vista.

Analizziamo meglio le funzioni nascoste con aggiornamento iOS 16: il punto della situazione

Allo stato attuale, quali sono le funzioni nascoste che possiamo prendere in esame per il pubblico italiano, a proposito del nuovo aggiornamento iOS 16? Una volta disponibile il pacchetto software, tanto per cominciare, sarà possibile unire i contatti duplicati direttamente dall’app Contatti. Ancora, post installazione l’app Foto sarà in grado farti sapere se hai più foto duplicate, dandoti l’opportunità di eliminare gli extra per risparmiare spazio. Ci sarà una cartella apposita da tenere sotto osservazione, utile per liberare spazio nella vostra memoria.

Particolarmente interessante anche il copia e incolla per uniformare una serie di foto presenti sul proprio iPhone o iPad. In pratica, tutte le immagini potranno usufruire di una modifica estesa, assorbendo più velocemente i miglioramenti che desiderate apportare ad un intero batch. Ancora, con l’app risulterà disponibile un’impostazione della tastiera utile a tutti, in quanto consentirà di abilitare il feedback tattile.

Infine, dovrete autenticarvi con ‌Face ID‌ o ‌Touch ID‌ prima di poter accedere agli album fotografici nascosti ed eliminati di recente, visto che l’aggiornamento iOS 16 aumenta privacy e sicurezza per l’accesso a determinate foto. Staremo a vedere se verranno a galla altri plus per il pubblico che intende procedere subito con l’installazione della patch, stando a quanto raccolto questa mattina.