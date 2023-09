Torna in onda L’Allieva 3 su Rai1: stasera 10 settembre c’è la replica della quinta puntata. La fiction di successo è stata trasmessa dal 2016 al 2020 per un totale di tre stagioni.

Tratta dai romanzi di Alessia Gazzola incentrati sul personaggio di Alice Allevi, giovane medico legale dalla vita sentimentale incasinata, L’Allieva 3 è composta da sei puntate, per un totale di dodici episodi.

Nell’episodio 3×09, dal titolo Due funerali e nessun matrimonio, Alice e Lara si occupano della morte di un anziano playboy, deceduto durante il funerale di un’amica di nonna Amalia. L’anziana si ritrova così coinvolta nelle indagini e ad aiutare le due giovani. Non potendo restare molto tempo a casa ad occuparsi di sua figlia Camilla, Lara decide di affidare la piccola alle cure di un’improbabile babysitter, ovvero Cordelia.

A seguire, l’episodio 3×10 intitolato Parkour. Claudio è combattuto: da un lato si prodiga per proteggere Alice, ma allo stesso tempo la tiene a distanza. Il dottor Conforti è inoltre impegnato sul fronte personale. Giacomo non è stato ancora scagionato, e suo fratello ce la mette tutta per dimostrarne l’innocenza. Intanto Lara è alle prese con la sua prima perizia e chiede ad Alice di assisterla. Si tratta della morte di un ragazzo, deceduto mentre faceva parkour. Per il caso occorre effettuare i rilievi del caso. Infine, Erika capisce che Sandro non la guarderà mai come più di una collega, e a quel punto realizza che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l’amicizia. Mentre è sul punto di confessarglielo, lui si allontana inspiegabilmente.

Nel cast de L’Allieva 3: Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi; Lino Guanciale è Claudio Conforti; Giorgio Marchesi nel ruolo del PM Sergio Einardi, sopravvissuto all’attentato che lo ha visto coinvolto nel finale della scorsa stagione; Chiara Mastalli nei panni di Silvia Barni, diventata vice questore; Fabrizio Coniglio è l’agente Visone; Giselda Volodi è la prof.ssa Boschi, alias la Wally che, delusa per la mancata promozione a direttore, decide di autoesiliarsi; Francesca Agostini è Lara, diventata mamma della piccola Camilla, avuta con Marco Allevi (Pierpaolo Spollon), fratello di Alice; Emmanuele Aita è Paolone; Claudia Gusmano è la specializzanda Erika; Francesco Procopio interpreta il dott. Anceschi. Non mancherà la presenza di Marzia Ubaldi nei panni della nonna di Alice, Amalia e Anna Dalton nella parte di Cordelia, coinquilina di Alice.

New entry nel cast Antonia Liskova nel ruolo di Andrea Mines, nuova direttrice dell’Istituto. Quarantenne in carriera, sceglie Alice come sua assistente personale ricoprendola di incarichi, responsabilità e aspettative, con il risultato di monopolizzare completamente la sua vita. Sergio Assisi è Giacomo Conforti, fratello di Claudio, che torna a Roma dopo quindici anni all’estero. La sua comparsa riapre vecchie ferite e costringerà Claudio e Alice a prendere decisioni difficili. L’Istituto avrà inoltre due nuovi specializzandi: Sandro (interpretato da Stefano Rossi Giordani) e Giulia (Giorgia Gambuzza).

L’appuntamento con la replica della quinta puntata de L’Allieva 3 è per stasera alle 21:25 su Rai1.

Continua a leggere su optimagazine.com.