Ha un che di amaro, lo sfogo di Lars Ulrich dei Metallica contro i fan che durante i loro concerti distruggono le strutture che ospitano gli show. Il batterista dei Four Horsemen si è scagliato principalmente contro il pubblico californiano, dal momento che la band ha dovuto pagare una somma pari esorbitante a seguito dei seggiolini divelti dell’arena di Long Beach.

Recentemente anche Cardi B ed Elettra Lamborghini hanno avuto reazioni nervose contro gli atteggiamenti esuberanti del pubblico: la prima ha scagliato il microfono contro un ragazzo che dal parterre le ha schizzato addosso un drink; la seconda ha inveito contro qualcuno che le ha lanciato una bottiglia sul palco.

Nel caso dei Metallica, tuttavia, il problema è più ampio. Intervistato da Conan O’ Brien, Lars Ulrich ha ricordato quel momento in cui dopo uno show alla Long Beach Arena di Los Angeles, la band si è vista recapitare un conto di 300 mila dollari dal personale della location. “Ogni volta che suoniamo lì la gente le stacca (le sedie, ndr) dagli spalti e ci gioca a frisbee”. Quindi il batterista dei Four Horsemen lancia un appello:

“Ok, siete nostri fan, e noi siamo vostri fan: ci divertiremo tutti insieme. Noi vogliamo che vi divertiate, davvero. Ascoltate, però: se sfasciando le sedie del palazzetto pensate di ribellarvi contro la venue, l’autorità in generale, l’umanità o qualsiasi ca**o di cosa vi venga in mente, siete davvero sicuro di aver centrato il punto? Facendo così le uniche persone contro le quali vi state ribellando siamo noi Metallica”.

Come ricorda Bang Premier, un episodio ancora più tragico è avvenuto al LA Coliseum, dove per il pubblico erano state messe a disposizione 40 mila sedie pieghevoli. “Indovinate come andò a finire”, dice Ulrich: le sedie finirono sul palco e i Metallica furono costretti a interrompere il concerto.