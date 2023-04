Se si sta cercando un fitness tracker di qualità ad un prezzo super vantaggioso, non si può non prendere in considerazione quest’oggi l’offerta di Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7. Il modello è ormai dello scorso anno e l’azienda sta per lanciare la nuova versione, ma è un dispositivo che raccoglie al meglio qualità tecniche e prezzo vantaggioso, quindi è ancora un ottimo affare pensare di acquistarlo. Tra l’altro, sul famoso sito di e-commerce, si può contare su un ulteriore sconto che permette di abbassare ancor di più il costo finale dello Xiaomi Mi Band 7, rendendolo praticamente appetibile a tutti.

Da valutare bene il nuovo rilancio per Xiaomi Mi Band 7: prezzo nuovamente in discesa su Amazon da oggi

Nuova promozione, insomma, dopo quella di inizio mese. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per questo Xiaomi Mi Band 7 si può notare come sia stato effettuato uno sconto del 27% sul prezzo precedente di 59,99 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 43,99 euro. Trattandosi di un fitness tracker di ultima generazione, l’offerta è senza dubbio molto allettante e da non lasciarsi scappare. Tra l’altro c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro di pochi giorni tale dispositivo arriverà direttamente nelle vostre case.

A questo punto è bene anche parlare delle specifiche tecniche che alimentano questo Xiaomi Mi Band 7. Tale fitness tracker si presenta con un display AMOLED da 1,62 pollici e può contare su oltre 100 quadranti dinamici tutti nuovi. Xiaomi ha posto molto l’attenzione sull’aspetto salute e per questo tale fitness tracker può contare sulla tecnologia che permette di analizzare il massimo consumo di ossigeno, oltre che al monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue.

Chiaramente non manca il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno. Non è quindi un semplice contapassi che rivela anche quante calorie vengono bruciate al giorno, ma approfondisce alcuni parametri importanti per la salute dell’organismo. Ci sono anche elementi importanti come il monitoraggio del sonno e del ciclo femminile. Infine questo Xiaomi Mi Band 7 supporta oltre 110 modalità sportive.

