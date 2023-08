Spenta la polemica da parte degli altri colleghi, ecco lo sfogo di Rosa Chemical contro Paolo Meneguzzi, Samuele Bersani e DJ Ringo. Nelle scorse settimane ad aver calcato la mano era stato J-Ax, che alla voce di Non Capiva Che L’Amavo aveva dedicato un freestyle, ma ricordiamo anche che il cantautore bolognese di Spaccacuore aveva dissato Sfera Ebbasta per quel presunto incidente con l’autotune durante un concerto.

Al dibattito aveva partecipato anche Frankie Hi-NRG Mc. Perno di queste battaglie ideologiche, inevitabilmente, è l’autotune. Dopo l’incidente di Gionata Boschetti si sono alzati i toni, con artisti – compreso Meneguzzi – che ne hanno condannato l’uso esasperato. A riaccendere la miccia è stato DJ Ringo.

Il noto conduttore di Virgin Radio ha detto la sua in un’intervista a Novella 2000. Le sue parole: “Andrei in Parlamento a proporre una petizione per vietare questo tipo di musica in Italia“. Poche ore dopo l’anatema di DJ Ringo, ecco l’opinione di Rosa Chemical spuntata nelle storie Instagram del suo account gipsyboriosa. Le sue parole:

“Consiglio ai vari DJ Ringo, Bersani, Meneguzzi e colleghi una ricerca approfondita sulla musica che sta uscendo da almeno 15 anni a questa parte in tutto il mondo, e soprattutto di non rompere le palle a giovani ragazzi e ragazze che cercano di esprimersi e trasformare una passione in qualcosa di più. Baci”.

In una storia successiva, Rosa Chemical scrive:

“Che poi ultimamente leggo solo articoli scandalistici tipo: ‘Tizio ha dichiarato che l’autotune non lo usa’, come se qualcuno glielo avesse chiesto davvero e come se a qualcuno davvero importasse della risposta. Alla gente interessano le canzoni. Ascoltate la musica che vi piace con o senza autotune e tenetevi i vostri pensieri a riguardo, perché non interessano a nessuno e soprattutto sembrate zucchine“.

Il dibattito è ancora aperto. Chi usa l’autotune nella maniera che i veterani condannano prosegue nella battaglia, specialmente per rispondere alle critiche.

