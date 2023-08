Tra i dissising dell’estate, quello di Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta è uno degli ultimi capitoli. Ci sarebbe, inoltre, la parentesi Giorgia Meloni/Brian Molko, ma si parla di una piattaforma diversa: se quello tra artisti si consuma sui social, quello tra il premier e la voce di Placebo potrebbe finire in tribunale.

Andiamo al punto: dopo la frecciatina senza-nomi-proferire di Bersani contro il trapper di Cinisello Balsamo, quest’ultimo ha risposto nel suo stile con riferimenti all’invidia disposti con un registro piuttosto colorito. Samuele Bersani non si è scomposto, e ha riferito al collega in absentia che la sua fosse ironia accusando Sfera Ebbasta di non essere in grado di coglierla.

Nel frattempo su Twitter si è creata un’appendice: un articolo pubblicato da Il Giornale ha attirato l’attenzione di Frankie Hi-NRG MC, voce di Quelli Che Benpensano, che con pacatezza e riflessione ha commentato il dissing tra i colleghi. In primo luogo, molti titoli hanno riportato che quella di Frankie Hi-NRG fosse una difesa a favore di Gionata Boschetti, ma il messaggio lanciato dal rapper di Rivoluzione è stato più ampio.

“Se è la forma a rendere bravo l’artista allora siamo fo**uti”. Per queste parole il rapper è stato travisato, ma nei tweet successivi scambiati con il giornalista Paolo Giordano ha chiarito la sua posizione:

“Rispetto e stimo Samuele da sempre, ma non sono per niente d’accordo. E te lo dice uno che ‘rappa perchè non è capace di cantare’ (vecchio adagio degli anni ’90, promosso da persone intonate)”.

Dunque Frankie Hi-NRG attacca Samuele Bersani e difende Sfera Ebbasta? Non esattamente: il bersaglio del rapper di Rap Lamento è piuttosto l’oggetto della critica nei confronti del trapper di Rockstar:

“Attaccare sull’uso di un dispositivo (che è in voga da oltre vent’anni) depotenzia il critico. Se si vuole dire che qualcuno ha testi risibili lo si dica, altrimenti anche chi usa il leggio sul palco (come me) è un povero minus habens“.

Quindi insiste: “Se il tema è la pochezza autorale, si infierisca su quello”, e poi: “Io non so cantare e non ho mai imparato a suonare il pianoforte o la chitarra, quindi deduco di essere una mer*a“.

Infine, Frankie Hi-NRG risponde a tutti coloro che sostengono una sua posizione contro Samuele Bersani e lo fa proprio con un brano del cantautore bolognese, Lo Scrutatore Non Votante, che definisce “una delle migliori canzoni mai scritte in Italia”.

A quelli che, per un commento, vorrebbero mettermi contro @SamueleBersani, rispondo con una delle migliori canzoni mai scritte in Italia ❤️https://t.co/VciYuMdq27 — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) August 2, 2023

se è la forma a rendere bravo l'artista allora siamo fottuti. — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) July 31, 2023

Grazie Paolo: tuttavia attaccare sull’uso di un dispositivo (che è in voga da oltre vent’anni) depotenzia il critico. Se si vuole dire che qualcuno ha testi risibili lo si dica, altrimenti anche chi usa il leggio sul palco (come me) è un povero minus habens. — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) July 31, 2023