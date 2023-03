Sono stati annunciati i concerti di Rosa Chemical in estate e non solo. Sarà un 2023 ricco di musica dal vivo per uno degli artisti rivelazione del Festival di Sanremo 2023. Non solo le date nei club, in programma tra aprile e maggio, adesso Rosa Chemical svela gli appuntamenti che da giugno lo porteranno in tutta la penisola nei mesi più caldi dell’anno.

Si parte il 2 giugno e si prosegue per tutto il mese. Si va avanti anche a luglio e ad agosto. L’ultimo dei concerti di Rosa Chemical in estate è quello previsto per il 1° settembre, stando al calendario attualmente in nostro possesso. Nuovi eventi potrebbero però essere aggiunti prossimamente.

Biglietti in prevendita su TicketOne e punti vendita abituali.

I concerti di Rosa Chemical nei club

17 aprile 2023 – Milano @ Magazzini Generali SOLD OUT

18 aprile 2023 – Milano @ Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile 2023 – Ciampino (RM) @ Orion SOLD OUT

10 maggio 2023 – Milano @ Magazzini Generali SOLD OUT

11 maggio 2023 – Milano @ Magazzini Generali

I concerti di Rosa Chemical in estate

2 giugno 2023 – Annone di Brianza (LC) @ Nameless Festival

3 giugno 2023 – Livorno @ Straborgo

23 giugno 2023 – Bologna @ Oltre Festival

24 giugno 2023 – Padova @ Parco della Musica

1 luglio 2023 – Collegno (TO) @ Flowers Festival

5 luglio 2023 – Arezzo @ Men/Go Music Fest

7 luglio 2023 – Cremona @ Tanta Robba Festival

8 luglio 2023 – Giulianova (TE) @ Terrasound

9 luglio 2023 – Piane di Montegiorgio (FM) @ Square Music Festival

14 luglio 2023 – Genova @ Live in Genova Festival

15 luglio 2023 – Gualdo Tadino (PG) @ Estate Gualdese

16 luglio 2023 – L’Aquila @ Pinewood Festival

21 luglio 2023 – Gallipoli (LE) @ Sottosopra Fest

29 luglio 2023 – Bergamo @ NXT Station

1 settembre 2023 – Aosta @ Together Music Festival