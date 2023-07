Esauriti i dissing tra Salmo e Luchè e tra J-Ax e Paolo Meneguzzi, c’è chi aspetta altri protagonisti sul ring: una presunta frecciatina di Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta ha acceso nuove speranze, con il cantautore bolognese che prenderebbe in giro il collega di Cinisello Balsamo sull’autotune. Usiamo la formula dubitativa perché la voce di Spaccacuore, in un post pubblicato sui social, non fa nomi.

Come per ogni storia, anche in questo caso dobbiamo partire da un antefatto: un video pubblicato sui social mostra Sfera Ebbasta sul palco in un momento in cui si spegne l’autotune con evidenti conseguenze sulla performance. Gionata Boschetti si lascia scappare due stecche impossibili da non notare, ma senza scomporsi prosegue nella sua esibizione fino a quando non ritorna l’effetto tanto di moda tra i trapper.

Samuele Bersani, nella sua nota, ha scritto:

“Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima ‘cantata’ si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera“.

Come si può notare, il cantautore bolognese non menziona esplicitamente Gionata Boschetti ma il popolo social è convinto che il riferimento sia proprio il trapper di Cinisello Balsamo. Per questo motivo i fan di entrambi gli artisti attendono con ansia un nuovo capitolo della stagione dei dissing inaugurata – come già detto – da Salmo contro Luchè e continuata con il duello Aleotti-Meneguzzi.

C’è, inoltre, chi suppone che “Icaro” sia il titolo di un nuovo progetto di Bersani, che nel frattempo ha creato un dibattito sul suo profilo. Qualcuno sostiene che l’autotune non si fosse staccato, bensì avesse cambiato frequenza e per questo chiede al cantautore di essere “intellettuamente onesto”.

Non manca il fan ossessionato che accusa Samuele Bersani di invidia, liquidando un commento tecnico come se fosse un moto adolescenziale di stizza.