L’esilarante telefonata di Paolo Meneguzzi a J-Ax tiene banco sui social. Continua il botta e risposta tra i due in seguito a delle affermazioni di Pablo nel corso di una recente intervista. Si parlava di tormentoni estivi e Meneguzzi ha nominato il brano Disco Paradise, che vede coinvolto J-Ax con Fedez e Annalisa.

A J-Ax proprio non è andato giù il commento di Meneguzzi al punto che gli ha addirittura dedicato una canzone, ispirato da quella che definisce “invidia”: si intitola L’Invidia Del Peneguzzi. Meneguzzi non si abbassa a scrivere un pezzo apposito e gli risponde con una telefonata fittizia. All’altro capo del telefono immagina che ci sia J-Ax, a cui chiede di essere messo in contatto con Fedez.

Nel corso della chiamata, Paolo Meneguzzi si riferisce a J-Ax come “il segretario di Fedez”, con il quale si intrattiene qualche minuto per chiacchiere di circostanza prima di chiedere che gli venga passato Fedez. Con un post sui social spiega perché non replica sulle note del pop e motiva così la telefonata fittizia che ha voluto realizzare per replicare alle accuse del collega rap.

“Visto che per me il Pop è una cosa seria, non mi svenderó per avere un passaggio in radio di un dissing fatto su un beat scaricato da internet. Per me il Pop, è arte, e io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco, provo con una telefonata…”, scrive Paolo Meneguzzi sui social oggi. Condivide poi un video esilarante.

Sarò questo l’ultimo capitolo della faida tra pop e rap?