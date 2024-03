Blackout di Rosa Chemical ci troviamo in un mondo ben lontano dall’universo goliardico di Made In Italy: il brano è una ballata romantica e decadente con cui l’artista racconta il lato oscuro dell’amore tra due persone.

Blackout di Rosa Chemical

Ciò che fa di Blackout di Rosa Chemical un brano maturo e profondo è la delicatezza cantautorale con cui si racconta il sottile confine che separa (o unisce) amore e dipendenza, ma senza inserirsi negli anfratti più crudeli di questo aspetto.

Rosa Chemical riesce a mostrare la sua parte più fragile e riflessiva, ma anche quella più saggia e rispettosa. I due innamorati del testo scelgono di ballare “un lento in un mondo che gira velocissimo” e di annullare ogni inibizione, anche assumendosi il rischio di mandare “tutto a pu**ane” pur di sopravvivere a tutto, pur di stare insieme come se fosse l’ultima notte.

Una “costante metafora tra amore e dipendenza”, le parole dell’artista

A proposito del suo nuovo brano, Rosa Chemical dice:

“In passato ho spesso affrontato nelle mie canzoni temi che mi stavano – e tuttora mi stanno – molto a cuore ma oggi sento il bisogno di tornare a parlare solo di me e di mostrarmi senza barriere, attraverso la musica. Blackout è una ballad dark e travolgente racconta la storia di un ultimo ballo tra due innamorati che, prima di lasciarsi, si riavvicinano per l’ultima volta. Si respira una costante metafora tra amore e dipendenza: il sentimento diventa una droga e la soggezione a questa diventa l’unica cosa desiderata. Alla fine, quando le luci si spengono, sentiamo che possiamo essere finalmente sinceri – se sai che non ti rivedrai mai più tanto vale dirsi tutto, no?”

Per i fan più attenti, Blackout di Rosa Chemical è stata presentata in anteprima sul palco di piazza Colombo contestualmente al Fesival di Sanremo 2024. In questa canzone il cantautore mette al centro la sua dote canora ma anche la sua genuinità, scegliendo il contenitore di una ballad in cui non manca l’elettronica ma tutto si muove intorno al canto, per non invadere il messaggio né travisarlo.

Blackout di Rosa Chemical – Testo