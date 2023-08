Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi si uniranno al carrozzone del GF Vip? L’indiscrezione ha fatto il giro dei social e del web nelle ultime ore, con rumor che vedevano la giovanissima figlia d’arte con il sogno di partecipare al Festival di Sanremo. Proprio come il padre, Al Bano Carrisi, che si è già ritrovato al fianco della figlia tra le poltrone di The Voice Senior. Tuttavia, nonostante la notizia sia stata riportata su alcuni siti di informazione, si è rivelata una fake news.

A smentire la notizia ci pensa Loredana Lecciso sulle pagine dell’Adnkronos: “Ogni anno puntualmente esce questa notizia”. La showgirl spiega, inoltre, che in passato Alfonso Signorini le aveva proposto di partecipare come opinionista per il suo format: “L’idea mi allettava, ma la cosa non si concretizzò”. Inoltre, Loredana Lecciso precisa che al GF Vip non parteciperebbe nemmeno come concorrente, considerata la sua grande insicurezza che la farebbe sentire a disagio rimanendo di fronte alle telecamere 24 ore su 24.

Sulla sua partecipazione insieme a Jasmine Carrisi al GF Vip, dunque, chiarisce: “Fake news, non abbiamo mai sostenuto alcun provino”. In passato, del resto, la stessa figlia di Al Bano ha dovuto ribadire che da parte di suo padre non vi è mai stato alcun aiuto nel mondo della musica. Soprattutto, il cantautore di Cellino San Marco non ha mai insistito affinché prendesse la carriera nello spettacolo.

Sempre a proposito di Al Bano, ricordiamo che Loredana Lecciso ha rivelato che i due non convoleranno mai a nozze, nonostante i giornali di gossip tentino sporadicamente di parlare di un non meglio precisato matrimonio imminente.

Sulla partecipazione di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi al GF Vip per il momento il cantautore non si è pronunciato, ma la smentita della compagna è sufficiente per spegnere tutti gli entusiasmi.

Continua a leggere su optimagazine.com