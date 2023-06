Ogni giorno Romina Power ricorda Ylenia Carrisi, ma non sempre lo fa sui social. Nelle ultime ore l’ex moglie di Al Bano ha pubblicato una bellissima immagine della figlia accompagnando la foto con un messaggio in lingua inglese.

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi

Tanti i messaggi di affetto che arrivano nei commenti sotto il post pubblicato su Instagram da Romina Power. Il suo messaggio:

“Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo”.

Infine, l’appello straziante: “Dove sei, amore mio?”. Una domanda che attende risposta da 29 anni. Recentemente anche Al Bano è tornato sull’argomento. Intervistato dal Corriere della sera, il cantautore di Cellino San Marco ha ricordato quell’ultima volta in cui sentì al telefono la voce della figlia. Era il 1° gennaio 1994 e Ylenia si trovava a New Orleans, e quel giorno ebbe l’ultimo contatto telefonico con la famiglia. “Romina non l’ha mai voluto accettare, ma è andata così”, aveva raccontato la voce di Nel Sole.

La scomparsa di Ylenia Carrisi

Come spiegato nel paragrafo precedente, il 1° gennaio 1994 Ylenia ebbe l’ultimo contatto telefonico con la famiglia. La ragazza si trovava a New Orleans e alloggiava in una stanza dell’hotel LeDale insieme al trombettista di strada Alexander Masakela.

Il 6 gennaio verso le 12 lasciò l’albergo e Masakela rimase nella stanza. L’ultimo ad aver visto in vita la ragazza fu Albert Cordova, custode dell’Audubon Aquarium of the Americas, che raccontò che alle 23:30 della sera vide una ragazza “bionda, carina di età fra i 18 e i 24 anni” che sedeva con le gambe penzoloni “su una banchina di legno” in riva al fiume Mississippi con un’espressione “molto triste, depressa”. Nonostante i ripetuti inviti di Cordova ad allontanarsi da quel punto, Ylenia rispose: “Io appartengo alle acque”.

Cordova la vide gettarsi nel fiume e scomparire.