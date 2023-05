Damiano dei Maneskin risponde ad Al Bano sulla droga, attraverso un commento su Instagram. In realtà la risposta esemplare del leader dei Maneskin è da intendersi come commento a tutti coloro che lo hanno criticato, non solo al collega di Cellino San Marco.

Ma facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa, Damiano dei Maneskin era apparso su Instagram nudo. A coprirlo solo un cuore nero da lui inserito nel posto giusto. Non solo questo: Damiano appariva anche, nello stesso scatto, con uno spinello in bocca.

Una foto che non è passata inosservata e che ha attirato numerose polemiche. Tra queste, un commento di Al Bano. All’AdnKronos, Al Bano ha condannato il gesto di Damiano, che ha promosso l’uso della cannabis sui social. Per il cantante è un esempio di distruzione. “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello”, il suo commento.

La replica di Damiano era attesa ormai da un paio di giorni. Si è fatta attendere ma è giunta a destinazione. Damiano dei Maneskin risponde ad Al Bano con eleganza ma in un post muto. Non parla, non rilascia dichiarazioni aggiuntive. Si limita a condividere un articolo giornalistico sulla faccenda e replica con un cuore rosso tra le sue storie su Instagram.

Un cuore silenzioso e al tempo stesso molto eloquente. Damiano ha dimostrato di non dovresti giustificare con nessuno, tantomeno con Al Bano, ma ha anche dimostrato di saper mettere a tacere le polemiche con superiorità. La condivisione dell’articolo giornalistico, inoltre, è un’ulteriore conferma: Damiano David non vuole per niente piacere a tutti. Sa di essere un personaggio eccentrico, e gli sta bene così.