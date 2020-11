Loredana Lecciso a Live Non è La D’Urso smentisce le nozze con Al Bano. L’ultima dichiarazione è arrivata nei salotti di Canale 5 durante il talk show di Barbara D’Urso in cui la soubrette si è presentata insieme alla sorella Raffaella. Loredana è legata sentimentalmente al cantautore di Cellino San Marco da almeno vent’anni e la loro relazione è spesso sotto i riflettori del gossip per via dei rumors che spesso rincorrono la coppia.

Uno di questi è il matrimonio con Al Bano. Negli ultimi mesi l’artista, nel corso di alcune interviste, aveva lasciato intendere – anche se non aveva mai dato certezza – che tra lui e Loredana Lecciso erano previste le nozze. Una voce di corridoio in parte giustificata dai tanti anni di relazione ma anche dai 3 figli nati dal loro amore. Gli indizi – che tali non erano – messi in giro da Al Bano sono rimbalzati su Loredana, che dallo studio di Barbara D’Urso si è detta sorpresa da quelle notizie di cui lei stessa non era al corrente.

Più che altro il cantautore aveva parlato di “matrimonio mentale”, una condizione che lo faceva sentire già sposato con Loredana Lecciso. Per questo la showgirl si è sentita in dovere di intervenire sulla vicenda. Dopo aver dribblato il topic Romina Power la showgirl ha messo la parola “fine” ai rumors.

“Non abbiamo bisogno di andare in chiesa”, spiega Loredana Lecciso per sottolineare che il loro amore non ha bisogno di ufficialità. La soubrette, inoltre, ha spiegato di avere abbastanza certezze dell’affetto condiviso con il cantautore e per questo parla di “legame forte”. Le dinamiche, i rapporti e le circostanze sono diverse rispetto a quando insieme hanno scoperto l’amore, per questo il matrimonio non è una priorità. Ecco le parole con le quali Loredana Lecciso a Live Non è La D’Urso ha smentito le nozze con Al Bano: