Stasera, martedì 23 maggio, in prima serata su Canale 5 arriva Al Bano 4 volte 20. Il cantante di Cellino San Marco festeggia i suoi 80 anni di vita in TV, 80 anni di cui la maggior parte trascorsa nel mondo della musica. Al Bano infatti ne ha trascorsi ben 50 nel mondo delle sette note, regalando al pubblico successi evergreen.

Nato il 20 maggio 1943, Al Bano ha spento qualche giorno fa le sue 80 candeline e Canale 5 intende celebrare la sua carriera con uno speciale televisivo in compagnia di tanta musica e tanti ospiti.

Amici e colleghi di vecchia data, ma anche in più giovani, si sono uniti ad Al Bano per augurargli buon compleanno sul palco.

L’amatissimo cantautore pugliese torna stasera in TV dal palco dell’Arena di Verona per festeggiare un traguardo importante che lo ha visto muoversi nella discografia con tanti ospiti.

Gli ospiti di Al Bano 4 volte 20

Ci saranno Gianni Morandi e Renato Zero. Quest’ultimo, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano. L’elenco degli artisti sul palco prevede poi Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi.

Al suo fianco anche Romina Power che non poteva di certo mancare per celebrare il loro sodalizio artistico indimenticabile.



Per la prima volta, poi, ci saranno tutti i figli insieme: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera attraverso i suoi più grandi successi come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “È la mia vita” e “Nostalgia Canaglia”.