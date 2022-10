A Uno Mattina In Famiglia arriva la rivelazione di Jasmine Carrisi su Al Bano. Essere figli d’arte è spesso una condanna, almeno per l’opinione pubblica e per i social. Per molti dietro l’esperienza di padre e figlia a The Voice Senior e dietro il singolo Nessuno Mai ci sarebbe una scorciatoia.

Jasmine avrebbe maturato esperienze grazie all’ombra del padre eccellente, il cantautore di Cellino San Marco sempre attivo sul palco e in televisione. Ciò, almeno, secondo una corrente di pensiero fondata sul pregiudizio. Questa mattina, sabato 8 ottobre, Jasmine Carrisi ha messo un freno a tutte le voci che riguardano la sua carriera e lo ha fatto nel salotto di Uno Mattina In Famiglia.

Il successo di Nessuno Mai, brano registrato insieme al padre Al Bano e al rapper Clementino, è ancora nell’aria. Che dietro la carriera artistica di Jasmine ci sia il Carrisi senior? No, perché suo padre le ha sempre detto di fare ciò che desiderava. Lo dice la stessa Jasmine:

“Papà Al Bano vorrebbe per il mio futuro che io faccia ciò che veramente mi piace, non sono mai stata veramente spinta, sono stata io quando ero più piccola a voler entrare in questo mondo della musica”.

Eppure Nessuno Mai è la cover di un brano di Mina portato a Sanremo nel 1959. No, nemmeno in questo caso c’è lo zampino di Al Bano e anche su questo Jasmine Carrisi spara a zero contro i pregiudizi, specialmente nei confronti dei giovani:

“A noi giovani piace recuperare queste atmosfere. Si crede che noi giovani amiamo solo il nostro genere e che snobbiamo quelli precedenti, in realtà ci piace tanto e ci piace riscoprire, un po’ come le mode, che a volte ritornano”.

Il revival, fortunatamente, è un ricorso onnipresente in ogni epoca musicale, per brevità si chiama rispetto per i classici.

Continua a leggere su optimagazine.com