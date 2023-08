Il nuovo album di Biagio Antonacci è pronto e verrà rilasciato “presto”, lo assicura l’artista. Dopo il tour in tutta Italia, dopo aver rivisto i suoi fan ed essere tornato alla dimensione live, Antonacci torna sui social per svelare i suoi prossimi passi discografici.

“Sono stati incontri diversi, stelle fitte e cadenti, vento che solleva pensieri, umori allineati per qualche ora”, scrive. Poi ringrazia tutti coloro che lo hanno raggiunto nelle feste live in giro per la penisola, feste musicali all’insegna del puro divertimento. Dai concerti, Biagio ha portato via sorrisi e ricordi bellissimi ma anche un nuovo modo di fare musica, che non vede l’ora di condividere con tutti.

A proposito di questo, svela poi che il nuovo album è quasi pronto e uscirà molto presto.

“Grazie a voi mi sono divertito come sempre. E mentre esploravo queste esperienze, ho scoperto una nuova formula di fare musica “per me”. Non vedo l’ora di condividerla con voi attraverso il mio prossimo disco che uscirà presto. Siete pronti?”, conclude.

All’interno troveremo, dunque, qualche novità frutto del tour appena concluso. Forse sperimentazioni musicali e brani diversi da ciò a cui ha abituato i fan, o forse no. Per scoprirlo occorrerà attendere ancora, almeno fino al singolo apripista che ad oggi non è stato annunciato.

Biagio Antonacci non è l’unico artista italiano che ha comunicato novità nell’ambito del suo percorso discografico. Questa estate anche Laura Pausini ha svelato di aver ultimato i lavori sul nuovo album ed anche il suo progetto musicale vedrà la luce entro la fine del 2023.