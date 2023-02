Tananai con Antonacci a Sanremo 2023: non solo Don Joe, nella serata delle Cover. L’artista porta sul palco un ospite d’eccezione del calibro di Biagio Antonacci, che ha ispirato anche la canzone che ha scelto di presentare come cover. Si tratta di Vorrei Cantare Come Biagio, successo di Simone Cristicchi datato 2005 e Tananai mette a segno un vero colpaccio che regalerà sicuramente tanti bei momenti all’Ariston.

Vorrei Cantare Come Biagio vedeva la luce il 6 maggio 2005, primo singolo di Cristicchi estratto dall’album Fabbricante Di Canzoni, che vide la luce lo stesso anno. Nelle intenzioni di Cristicchi c’era quella di rilasciare una sorta di grido disperato: il brano è infatti nato in un momento particolarmente difficile del suo percorso artistico in cui non riusciva a trovare la propria strada e sognava di cantare come Biagio Antonacci per avere meno problemi nel mondo della musica.

Il ritmo scanzonato e allegro, ha poi conferito a Vorrei Cantare Come Biagio un animo felice. A Sanremo 2023, sarà tra le canzoni protagoniste della serata Cover di venerdì 10 febbraio grazie all’interpretazione di Tananai, accompagnato sul palco da Don Joe e dal superstite Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci / Leonardo Pari / Simone Cristicchi

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Godo della stima dei miei simili

E per quanto sia nostalgico non sono stato mai da Paolo Limiti

I limiti che ho li riconosco

Sono Cappuccetto Rosso perso in questi sottoboschi artistici

Credici, mi dicono, credici e arriverai al Palalottomatica o al Festivalbar

Fidati, mi dicono, fidati, ce la fai

Ma io mi sento un panchinaro condannato allo stand-by

Mi stimano tantissimo i colleghi cantautori

I direttori generali e pure i produttori

Mi vuole bene questo pubblico di nicchia

Ma io mi sento piccolo come una lenticchia

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Pe-pere-pe-pe-pe, pesante la tua musica leggera

La trovi su CD, LP e su dischetti per tastiera

Mentre a me mi trovi in giro qualche sera

In un locale dove fuori certamente non c’è fila

Purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia

La costruzione di un successo è sempre un’alchimia di musica e di testo

Tu sei un gran maestro

Ti dedico ‘sto pezzo e spero che ricambierai la cortesia

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Sono bravo a scrivere canzoni, sì, ma tu di più, ma tu di più

Sono bravo a regalare le emozioni, sì, ma tu di più

Ma quanto tempo e ancora, io dovrò darci dentro

Quanto tempo e ancora mi viene da star male perché

Purtroppo io non sono Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Purtroppo io non sono Biagio Antonacci