Al via la prevendita dei biglietti per Biagio Antonacci al Teatro Greco di Siracusa. Un nuovo show si aggiunge al tour Biagio Antonacci Estate 2023, quello in occasione di Siracusa Stelle Al Teatro.

Il concerto di Biagio Antonacci è in programma per il 10 luglio, la prevendita dei biglietti è invece attiva da oggi, giovedì 23 marzo, su TicketOne e TicketMaster, sia online che nei punti vendita abituali.

Noti anche i prezzi dei biglietti. In base al settore scelto, i fan possono acquistare biglietti in 4 fasce di prezzo. Il primo settore è quello più vicino al palco e costa 80,50 euro; un biglietto nel secondo settore è in vendita a 69 euro. Per il terzo settore occorrerà pagare 60 euro mentre il settore più economico è il quarto, che consente di assistere al concerto pagando 46 euro.

Biagio Antonacci Estate 2023 sarà l’occasione per ripercorrere il repertorio musicale dell’artista in location incantevoli che verranno toccate nel corso del periodo estivo. Il tour estivo, inoltre, avrà una scaletta diversa rispetto alla tournée attualmente in corso, ed è pensata appositamente per la prossima tranche di appuntamenti. Non mancheranno, in ogni caso, i successi che hanno caratterizzato la carriera trentennale di Biagio Antonacci.

In attesa delle date estive, riprende il 4 maggio da Padova il tour nei palazzetti, facendo tappa nuovamente a Milano prima di proseguire per Mantova, Rimini, Bari (due date al Palaflorio), Reggio Calabria, Eboli (SA), Livorno, per dare vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

Prezzi biglietti per Biagio Antonacci al Teatro Greco di Siracusa

Primo settore: 80,50 euro

Secondo settore: 69 euro

Terzo settore: 60 euro

Quarto settore: 46 euro

Tutti i concerti di Biagio Antonacci

4 maggio 2023 PADOVA Kioene Arena

6 maggio 2023 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

11 maggio 2023 MANTOVA Pala Unical

13 maggio 2023 RIMINI Stadium

16 maggio 2023 BARI Palaflorio

17 maggio 2023 BARI Palaflorio

23 maggio 2023 REGGIO CALABRIA Palacalafiore

25 maggio2023 EBOLI (SA) Palasele

27 maggio 2023 LIVORNO Modigliani Forum

30 giugno 2023 FERRARA Ferrara Summer Festival

1 luglio 2023 PARMA Parco Ducale

7 luglio 2023 NICHELINO (TO) Sonic Park Stupinigi

10 luglio 2023 SIRACUSA Teatro Greco – Siracusa Stelle al Teatro NUOVA DATA

13 luglio 2023 MAROSTICA (VI) Marostica Summer Festival

15 luglio 2023 TRIESTE Piazza Unita’ D’italia

18 luglio 2023 LANCIANO (CH) Parco Delle Rose

22 luglio 2023 ALGHERO (SS) Anfiteatro Maria Pia

