Il nuovo singolo di Biagio Antonacci è tutto da ballare. Il cantautore milanese ha scelto di lavorare fianco a fianco con Benny Benassi per Tridimensionale. Una prima anticipazione era arrivata direttamente dal palco del Forum di Assago, quando si è seduto e ha lanciato un’anteprima.

Il nuovo singolo di Biagio Antonacci

“È divertente, una piccola rivoluzione”, così Biagio Antonacci ha descritto il suo brano. Tridimensionale è disponibile da oggi, venerdì 12 maggio, su tutte le piattaforme di streaming musicale e in rotazione radiofonica. “La tridimensionalità fa parte della nostra esistenza”, ha spiegato il cantautore sui social.

La polemica con Simone Cristicchi

Recentemente Biagio Antonacci ha fatto parlare di sé per un’intervista in cui ha criticato Simone Cristicchi, autore del brano Vorrei Cantare Come Biagio. A proposito di questo, il cantautore ha detto:

“All’epoca lui faceva pianobar e venne a chiedermi il permesso a un concerto a Roma. Gli dissi: ‘Se vai sul palco stasera davanti a ottomila persone potrai farla’. Da quel momento non ho più sentito da parte sua un gesto carino, per una canzone che è tuttora il suo più grande successo. Io vivo di gesti, di empatia umana, il riconoscimento che sta in una parola: uno deve dire grazie, sempre. Io poi esagero, dico sempre grazie a chiunque, anche a sproposito”.

Per il momento Simone Cristicchi non ha risposto alla stoccata. Ricordiamo che il singolo più famoso di Cristicchi uscì nel 2005 come estratto dal primo album Fabbricante Di Canzoni (2005), e non era affatto una frecciatina contro il collega più famoso. Al contrario Cristicchi denunciava le élite discografiche raccontando la storia di un emergente che lottava per arrivare ai livelli degli artisti più noti.

Ancora oggi Vorrei Cantare Come Biagio è il brano più famoso di Simone Cristicchi.

Testo