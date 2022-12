Gli auguri di Buon Anno 2023 arrivano anche dagli artisti. Come ogni anno gli eroi della musica affidano ai social i propri messaggi di pace e serenità rivolti ai loro follower. Come ogni anno, ancora, si giunge al termine con un bilancio e tanta speranza per l’anno venturo, un augurio che si fa ancora più necessario da quando la pandemia ha tenuto il mondo intero in una stretta di dolore e paura.

Piero Pelù mette sul piatto il brutto e il bello: la guerra in Ucraina e L’Ultimo Girone dei Litfiba, con il quale la band saluta per sempre la scena. Ecco le parole del rocker fiorentino:

“E così anche questo anno domini 2022 pare che se ne stia andando portandosi dietro ricordi e storie fortissime, alcuni meravigliosi, altri orribili. Una guerra nucleare mondiale sull’orlo del precipizio e l’Ultimo Girone meraviglioso dei Litfiba, movimenti di popoli sedati nel sangue ma mai domi e l’abolizione della pena di morte in tanti Paesi, la scomparsa di tanti musicisti che amo e l’uscita di nuova musica pazzesca, tanti chilometri fatti in macchina con tante multe, ma anche tante persone e luoghi incantevoli che mi hanno aperto il cuore, la crisi climatica globale sempre più devastante e l’impegno ad usare sempre meno prodotti fossili e del petrolio. Un altro anno è possibile, non sarà facile, ma ora le mie energie sono proiettate in questo nuovo presente che sarà il 2023. Buon anno e buone energie rivoluzionarie e costruttive a tutti voi ragazzacci del mio Cornucuore!”.

Un importante bilancio arriva da Ultimo, che dedica le ultime cartucce del suo 2022 ai fan e scrive:

“Il nostro 2022 ha il vostro volto: i vostri sorrisi, le vostre lacrime; le vostre emozioni sono state le nostre. A un 2023 altrettanto magico”.

Biagio Antonacci ci augura “magiche intrusioni e sogni destinati”, mentre i Negrita scrivono:

“Pronti per un altro giro intorno al Sole? Noi questo 2023 lo vogliamo all’insegna di tanta musica e gioia infinita… E voi? Auguri da tutta la Banda!”.

