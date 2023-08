Qualche scatto in studio da migliaia di like e commenti: così Laura Pausini annuncia ufficialmente ai fan che il suo nuovo album è pronto. Ha registrato tutte le voci, tutte le tracce sono state definite. Ora non resta che qualche lavoro di post-produzione prima di metterlo in commercio.

All’uscita del suo nuovo progetto discografico di inediti, dunque, manca davvero poco. La data di pubblicazione non è ancora stata annunciata ma ormai è certo che il progetto possa effettivamente vedere la luce entro la fine del 2023, magari in autunno.

“Oggi, dopo 3 anni, posso dire di aver finalmente finito di cantare il mio nuovo disco”, sono le parole di Laura Pausini sui social. Così comunica ai fan di aver chiuso le registrazioni del nuovo progetto, dopo un intenso lavoro in studio.

Per Laura Pausini, il nuovo disco – il cui titolo non è stato comunicato – fa seguito al grande successo di Fatti Sentire, datato 2018 e rilasciato anche in lingua spagnola.

Nel 2023, la cantante festeggia i suoi primi 30 anni di carriera. Tanti sono quelli trascorsi dalla vittoria al Festival di Sanremo con il brano La Solitudine. Era infatti il 1993 quando una giovanissima artista in erba calcava emozionata il palco del Teatro Ariston, presentata al pubblico da Pippo Baudo. Per celebrare il momento in cui la sua vita è cambiata, Laura Pausini ha voluto viaggiare per il mondo lo scorso 27 febbraio per 3 eventi unici in cui ha ripercorso i suoi 3 decenni di carriera – uno per ogni evento.

A New York ha riservato il concerto del suo primo decennio di carriera, quello che va dal 1993 al 2003. Si è spostata poi a Madrid per il concerto del secondo decennio: ha cantanti brani rilasciati dal 2003 al 2013. Poi ha concluso il suo lungo giro a Milano, dove ha cantato brani rilasciati tra il 2013 e il 2023. Il tutto in 24 ore!