Era già chiaro con la Special Night all’Allianz Cloud di Milano, è diventato più nitido con il lancio di X2VR e ora, con l’ennesima news, è palese: Sfera Ebbasta a San Siro nel 2024 segna un altro punto fermo della sua carriera e si riprende ancora una volta la scena. I suoi fan non hanno fatto in tempo a riprendersi dai fumi del lancio del nuovo album che ora si ritrovano a poche ore di distanza dalla possibilità di accaparrarsi il posto migliore per il trapper di Cinisello Balsamo che approda per la prima volta nel tempio italiano della musica live.

Sfera Ebbasta a San Siro nel 2024: data e biglietti

Quella di Sfera Ebbasta a San Siro nol 2024 sarà la prima volta, che per un artista è sempre una consacrazione: chi calca il palco dello stadio milanese è destinato a scrivere la storia, e Gionata Boschetti ha iniziato a scriverla nel 2015 con XDVR, sdoganando in Italia la trap che fino a quel momento era roba per americani o per artisti underground.

Sfera Ebbasta sbarcherà allo Stadio San Siro il 24 giugno 2024. I biglietti saranno disponibili dalle 14 di sabato 18 novembre. Non è ancora noto se ci sarà un tour ufficiale per la promozione di X2VR, ma i tempi sono ancora giusti per attendere.

Il nuovo album X2VR

X2VR è fuori da venerdì 17 novembre ed è stato inaugurato dal singolo Anche Stasera, una ballata trap impreziosita dalla voce di Elodie.

Con questo disco Sfera Ebbasta e Charlie Charles chiudono un cerchio iniziato nel 2015, ma non definitivamente. Le parole del trapper di Cinisello Balsamo dopo la release:

“Sono partito da dove tutto è cominciato perché nonostante siano cambiate tante cose, non è mai cambiato quello che c’è dentro. Non siamo mai cambiati dal 2015, la fame è sempre la stessa, anche con la pancia piena”.

Continua a leggere su optimagazine.com