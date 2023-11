Quali sono gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia e quali sono le canzoni che ci hanno tenuto più compagnia quest’anno nel nostro Paese? Spotify svela i brani più ascoltati dell’anno che sta per volgere al termine e i cantanti più ascoltati nel nostro Paese.

A livello globale vince Taylor Swift, l’artista più ascoltata nel mondo su Spotify nel 2023. Come è andata invece nel nostro Paese? Cosa hanno ascoltato e chi hanno ascoltato gli italiani negli ultimi 12 mesi? Per il terzo anno consecutivo, da noi è Sfera Ebbasta l’artista più ascoltato.

Al secondo posto si posiziona Geolier e al terzo Lazza, con la complicità del Festival di Sanremo a cui ha partecipato nel 2023.

In quarta e quinta posizione, invece, troviamo Shiva e Guè. Assenti gli artisti internazionali nelle prime posizioni della classifica degli artisti preferiti dagli italiani, che conferma la forte passione per la scena musicale locale.



L’artista donna più ascoltata in Italia è ANNA, mentre gli artisti italiani più ascoltati all’estero, anche quest’anno sono i Måneskin. Al secondo posto si classificano i MEDUZA e Ludovico Einaudi è al terzo. In top 10 è presente anche Laura Pausini (sesta), che si riconferma così l’artista italiana donna più

ascoltata su Spotify nel mondo.

E per quanto riguarda le canzoni? Quali sono le canzoni più ascoltate su Spotify in Italia nel 2023? Si sente l’influenza del Festival di Sanremo ed è Cenere di Lazza la canzone più ascoltata in assoluto. Al secondo posto c’è Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè) di Finesse e terzo posto per “VETRI NERI“ di AVA, ANNA e Capo Plaza. Chiudono la top 5 “COME VUOI” di Geolier e “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo.



Nella top 10 della classifica dei brani più ascoltati nella penisola nel 2023 solo produzioni italiane con predominanza dell’urban.

Geolier vanta 3 brani in Top10 e diventa l’esponente più rappresentativo del successo anche musicale che la città di Napoli ha vissuto quest’anno. Tananai chiude in decima posizione con Tango e Mr.Rain al nono posto con Supereroi.



Di Geolier è anche l’album che registra il maggior numero di ascolti, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, seguito da “SIRIO” di Lazza e “La Divina Commedia” di Tedua. Rispettivamente, invece, in quarta e quinta posizione ci sono “Milano Demons” di Shiva e “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari.