Una serie di contenuti pubblicati nelle storie Instagram mostrano il pensiero perentorio di Valerio Scanu contro Sfera Ebbasta. Il motivo della polemica è il contenuto del disco X2VR, che ha visto la luce venerdì 17 novembre e di cui abbiamo parlato in questa recensione.

Valerio Scanu contro Sfera Ebbasta

In una storia dal titolo: “Piccolo estratto dal nuovo album”, Valerio Scanu prende di mira alcuni brani di X2VR. Il primo è 3uphon, un featuring con Thasup e Tony Effe in cui ascoltiamo: “Dice che vuole i miei figli (Uh yah), glieli schizzo tutti in face”. Poi tocca al brano TikTok con “colpi nella Glock, zo**ole già al Tocqueville” e Milano Bene: “È una t**ia, ti fa le fusa”.

Brani che non vanno giù a Valerio Scanu, che commenta: “Non credo si tratti di educazione, perché qui siamo ai limiti del decoro e della decenza. Le basi della civiltà proprio”.

Instagram penalizza Valerio Scanu

Ovviamente i fan di Sfera Ebbasta attendono una risposta dal trapper di Cinisello Balsamo. Nel frattempo, tuttavia, a intervenire è l’algoritmo che blocca le storie di Valerio Scanu in quanto secondo le linee guida inciterebbero all’odio. “Instagram fa il controllo, e le discografiche?”, si domanda Scanu che pubblica lo screenshot del messaggio del centro assistenza.

L’equivoco è palese: le fradi di Sfera Ebbasta riportate come screenshot sul profilo di Valerio Scanu sono state intercettate e dunque a subire la penalizzazione è proprio l’artista sardo. Allarme rientrato, tuttavia, dal momento che Scanu ha inviato una contestazione.

“Abbiamo ripubblicato la tua storia perché rispetta le linee guida della community”, quindi il cantante commenta: “Avrà capito che solo il commento di indignazione era opera mia. Il resto no”.

Sfera Ebbasta raccoglierà la polemica e risponderà al collega?

