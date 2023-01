Ci sono dei problemi Fineco da non sottovalutare in questo martedì 31 gennaio, ultimo giorno del mese. A molti clienti dell’istituto bancario non funziona l’accesso alla propria area personale sia da browser, effettuando il login dal sito, sia da app. Le difficoltà sono davvero corpose e per questo vanno esaminate nel dettaglio.

Il servizio Downdetector, alle ore 10:30 di questa mattina, fotografa una situazione alquanto preoccupante. I problemi Fineco sono copiosi: sono giunte sulla piattaforma di alert più di 600 segnalazioni di errori per l’home banking dell’istituto. I clienti interessati dal down si scontrano con la seguente esperienza: in pratica, al tentativo di login con username e password corrette, ecco che visualizzano un messaggio di errore o una schermata completamente bianca. Sta di fatto che ogni servizio non è utilizzabile, dunque non è possibile consultare il proprio conto e neanche effettuare pagamenti e transizioni di ogni tipo.

Le difficoltà di scena oggi sono tanto più gravi perché, come pure già detto, investono sia la modalità di accesso all’area riservata di home banking via browser sia le applicazioni mobile dello stesso istituto. In effetti, i problemi Fineco si presentano identici sia nel caso di applicazione su un qualunque dispositivo Android, sia per gli iPhone e iPad e dunque device con sistema operativo iOS. Per il momento, Fineco Bank non ha chiarito quali possano essere le cause del disservizio in corso attraverso i suoi canali ufficiali. Tuttavia, è auspicabile e logico credere che una squadra di tecnici sia già al lavoro per risolvere immediatamente il disservizio.

In attesa che i problemi Fineco rientrino, magari in tempi abbastanza celeri, sarà possibile ottenere assistenza chiamando il numero 800.52.52.52 da telefono fisso dall’Italia oppure lo 02.2899.2899 (da cellulare e dall’estero). Anche i canali social Facebook e Twitter della banca potrebbero essere, in questo preciso momento, dei validi strumenti di supporto e aiuto.

Continua a leggere su optimagazine.com