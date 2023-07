La vicenda su Till Lindemann accusato di violenza sessuale da alcune presunte vittime continua: nell’ultima nota pubblicata sui social i Rammstein rendono partecipi i fan di un intervento del tribunale di Amburgo attraverso un comunicato dello studio legale Schertz Bergmann, che difende il frontman.

Till Lindemann accusato di violenza sessuale: il punto

Ricordiamo che le accuse di violenza a carico di Till Lindemann sono partite con i primi tweet pubblicati da Shelby Lynn, una fan irlandese che nel mese di maggio ha raccontato sui social che prima del concerto della band berlinese a Vilnius sarebbe stata narcotizzata con la droga dello stupro per poi ricevere avances dal cantautore berlinese.

La sua testimonianza ha scatenato una reazione a catena da parte di altre presunte vittime – scriviamo “presunte” nell’attesa di un processo e di una sentenza – nonché la risposta di Christoph Schneider, batterista dei Rammstein. Schneider, pur lamentando un progressivo allontanamento emotivo di Lindemann dallo spirito della band per ragioni legate alla sua carriera solista, ha respinto le gravi accuse contro il collega.

Nel frattempo contro Till Lindemann sono partite le indagini, ma gli avvocati dell’artista hanno mosso i primi passi nella difesa dell’assistito. In primo luogo, dopo l’invito nei confronti di Shelby Lynn a rimuovere i contenuti non supportati da prove, il tribunale di Amburgo ha stabilito che un video pubblicato dalla youtuber Kayla Shyx dal titolo Cosa accade davvero negli afterparty dei Rammstein racconta vicende infondate nonostante la partecipazione di altre presunte testimoni.

La notizia, come già detto, è resa nota dagli avvocati di Till Lindemann in una nota pubblicata dai Rammstein domenica 30 luglio sui canali social. Il tribunale ha stabilito che “queste accuse sono affermazioni di fatto processualmente false o valutazioni per le quali non ci sono fatti pertinenti a cui riferirsi, poiché manca una dimostrazione credibile corrispondente“.

Gli avvocati, quindi, nei confronti di Shelby Lynn – la prima accusatrice – scrivono che i suoi contenuti hanno “scatenato l’ondata di gravi e finora infondate accuse contro il nostro cliente”.

La lettera dello studio legale