Till Lindemann avrebbe versato un drink “allungato” ad una fan durante un pre-party a Vilnius, in Lituania, per poi attenderla in un tendone e fare sesso con lei. Questa l’accusa di Shelby Linn, una fan dei Rammstein che in una serie di tweet ha raccontato la storia punto per punto. Il 22 maggio la band tedesca, appunto, si trovava a Vilnius per un concerto. Come spesso accade, i fan hanno la possibilità di incontrare i loro artisti preferiti nel pre e post concerto nel contesto di party riservati solo ai fortunati vincitori.

Shelby Linn era tra questi. Secondo il suo racconto, sviluppato in un lungo thread su Twitter, sarebbe stata avvicinata da Joe Letz – già batterista di Till Lindemann nel progetto parallelo Lindemann, appunto – che l’avrebbe invitata al pre-party. Durante la festa, Shelby avrebbe bevuto “un piccolo bicchiere di Red Bull Vodka e un Prosecco”. In quel momento Letz le avrebbe detto che Till Lindemann l’attendeva in privato.

A quel punto la ragazza avrebbe precisato che non avrebbe fatto sesso con il cantante, ma sarebbe stata rassicurata da Letz: “Non preoccuparti, Till è un gentiluomo”. Raggiunto il cantante, quest’ultimo avrebbe versato per lei un bicchiere di Tequila e lei, dopo averlo bevuto, si sarebbe sentita “come uno zombie”.

Quindi sarebbe stata accompagnata in una stanza sotto il palco sul quale la band aveva iniziato ad esibirsi. Durante una pausa, Lindemann l’avrebbe raggiunta. “Se sei qui per il sesso, sappi che non lo farò”, avrebbe detto Shelby al frontman dei Rammstein, che avrebbe risposto: “Ah, Joe mi ha detto che ci saresti stata”, quindi la ragazza avrebbe ribadito: “Mi dispiace, non posso”.

Dunque Till Lindemann avrebbe lasciato la stanza infuriato. Shelby sarebbe quindi tornata di fronte al palco. Successivamente avrebbe passato 24 ore a vomitare nella sua stanza d’albergo, nella quale ha mostrato alcuni scatti allo specchio in cui si vedono evidenti escoriazioni sul corpo.

A proposito di questo, i Rammstein hanno risposto in un tweet:

“Per quanto riguarda le accuse che circolano su Internet su Vilnius, possiamo escludere la possibilità che quanto affermato sia avvenuto nel nostro ambiente. Non siamo a conoscenza di alcuna indagine ufficiale in merito”.

We are not aware of any official investigations into this matter. — Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023

I’m the girl that was spiked at Rammstein. I am going to make a big post with all the photos/videos I have. Videos of me clearly off my head. Give me a an hour or so to get everything together nice and cohesive instead of just a random dump of photos/videos/info. #rammstein — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 24, 2023

First of all I would like to show you all this. I only caught this while on the plane. Just before the concert began I was already stumbling about. Security try to intervene and Joe Letz stops them and then looks at me. #rammstein #spiked #joeletz pic.twitter.com/Tegg4wEIZl — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 24, 2023

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16 — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

All girls were asked to send a selfie, with “I want to pre party” or “I want to after party”, or both. I said “I want to after party”. I still ended up at the pre party and after party. 22/05/23 rolls around, all us girls and 1 guy who was a girls +1, were led by joe in a group — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

We stopped on the way into the venue, Joe asked everybody to line up shoulder to shoulder. I thought he was doing a headcount. He did not, he took a video of us going down the line, but coming close to specific girls. About 4 in total including me — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

He zoomed into one girls face, then he got to me and videoed me for an uncomfortable amount of time. Intially I said “hellooo wooo Rammstein” something like that. I expected him to move on, but he kept the camera in my face for a weird amount of time — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

We keep walking after, and get to the concert area. We were asked to wait, Joe then came back and said “okay! Who here has never seen Rammstein or had this experience before?”, I raised my hand, as did a few other girls. He then selected us to go pre party with a few other girls — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

He said on the way, “the reason I asked why nobody has been is because we can only bring in so many people, this is a once in a lifetime experience and I want everybody to have their chance. I’m hindsight it’s probably because we had no idea about the shit that goes down — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

“Till, if you’re here for sex I’m not doing that. Sex is very special for me I don’t sleep with strangers”. He’s immediately angry, “AGH, JOE SAID YOU WOULD”, shouting. I repeat myself, “I’m sorry to disappoint you, but we’d is special for me I can’t”. He says- — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023