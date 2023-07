Lo Xiaomi 14 è già protagonista di una serie di nutriti rumor che riguardano la sua scheda tecnica. Da un informatore cinese noto come Leakster Digital Chat Station su Weibo apprendiamo, in queste ore, di alcune specifiche molto interessanti del top di gamma. Queste investono sia la capacità di memoria interna del telefono che l’amperaggio dell’unità batteria, abbinata alla velocità di ricarica.

Già è dato per certo che lo Xiaomi 14 sarà alimentato da Snapdragon 8 Gen 3 ma ora raccogliamo anche degli interessanti indizi sulla memoria interna del telefono. Quest’ultima potrà essere da 512 GB ma anche da 1TB in una seconda variante più accessoriata e anche costosa. Rispetto all’attuale iPhone 13 poi, ci sarà un balzo in avanti per quanto riguarda l’amperaggio della batteria: dai 4500 mAh del predecessore, si passerà ad un valore ben più alto di 4.860 mAh. Anche le performance della ricarica miglioreranno sensibilmente: la procedura cablata sarà da 90 W, quella wireless da 50 W. L’immediato predecessore si attestava, rispettivamente, a 67 e 50 W.

Le novità messe in campo per lo Xiaomi 14 saranno di certo anche molte altre. Oramai da tempo sembra essere confermata la speciale evoluzione del modulo della fotocamera. I progettisti avrebbero pensato ad sensore principale ancora più grande da 50 MP rispetto a quello visto sullo Xiaomi 13. Altri dettagli ufficiosi potrebbero essere noti davvero in breve tempo. In effetti, al lancio dei dispositivi mancano svariati mesi, considerando la consueta finestra di lancio di fine anno per i top di gamma del brand. Come al solito, in quel periodo dell’anno, molto accesa sarà la lotta nei confronti del rivale numero uno con sistema operativo Android, ossia il Samsung Galaxy S24. Quest’ultimo sarà invece presentato tra fine gennaio e febbraio e non oltre, quasi certamente.

Continua a leggere su optimagazine.com