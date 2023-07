Sta circolando proprio in questi giorni sui social la catena che ci parla di una fantomatica carta Ryanair da 2 euro, tramite la quale sarebbe possibile volare per sei mesi praticamente a costo zero. Dopo aver esaminato nei mesi scorsi alcuni problemi occorsi soprattutto al sito internet della compagnia aerea, come è possibile verificare direttamente tramite il nostro archivio, oggi 17 luglio tocca concentrarsi su quella che possiamo considerare in tutto e per tutto una truffa. Andiamo ad analizzare le informazioni trapelate fino a questo momento per gli utenti italiani.

Bisogna fare attenzione alla finta carta Ryanair da 2 euro: la truffa è servita anche in Italia

A dirla tutta, la bufala riguardante la finta carta Ryanair da 2 euro circola già da un po’ di tempo, pur essendo esplosa solo in queste ore in modo definitivo. Occorre fare molta attenzione alla truffa, visto che agli utenti viene richiesto il pagamento di questa piccola somma, con il chiaro intento di risalire ai dati sensibili della propria carta di credito. Così facendo, i malintenzionati finiranno per prosciugare il credito residuo della vittima nel giro di poche ore.

Cosa dice la catena che gira sui social? Un esempio ci rimanda al messaggio che segue: “Ot⁠t⁠ie⁠n⁠i ⁠6⁠ m⁠e⁠si⁠ ⁠di⁠ ⁠vo⁠l⁠i ⁠g⁠ra⁠t⁠ui⁠t⁠i ⁠p⁠er⁠ ⁠so⁠l⁠i ⁠2⁠ e⁠u⁠ro⁠!⁠A⁠ ⁠se⁠g⁠ui⁠t⁠o ⁠d⁠el⁠l⁠o ⁠s⁠ca⁠n⁠da⁠l⁠o ⁠c⁠he⁠ ⁠ha⁠ ⁠co⁠i⁠nv⁠o⁠lt⁠o⁠ l⁠a⁠ c⁠o⁠mp⁠a⁠gn⁠i⁠a ⁠a⁠er⁠e⁠a ⁠R⁠ya⁠n⁠ai⁠r⁠, ⁠l⁠’a⁠z⁠ie⁠n⁠da⁠ ⁠ha⁠ ⁠pr⁠e⁠so⁠ ⁠la⁠ ⁠de⁠c⁠is⁠i⁠on⁠e⁠ d⁠i⁠ o⁠f⁠fr⁠i⁠re⁠ ⁠un⁠a⁠ p⁠r⁠om⁠o⁠zi⁠o⁠ne⁠.⁠ P⁠e⁠r ⁠s⁠ol⁠i⁠ 2⁠ ⁠eu⁠r⁠o,⁠ ⁠pu⁠o⁠i ⁠o⁠tt⁠e⁠ne⁠r⁠e ⁠u⁠na⁠ ⁠ca⁠r⁠ta⁠ ⁠ch⁠e⁠ o⁠f⁠fr⁠e⁠ v⁠o⁠li⁠ ⁠il⁠l⁠im⁠i⁠ta⁠t⁠i ⁠p⁠er⁠ ⁠6 ⁠m⁠es⁠i⁠ v⁠e⁠rs⁠o⁠ t⁠u⁠tt⁠e⁠ l⁠e⁠ d⁠e⁠st⁠i⁠na⁠z⁠io⁠n⁠i ⁠d⁠el⁠ ⁠mo⁠n⁠do⁠.⁠ T⁠u⁠tt⁠a⁠vi⁠a⁠, ⁠i⁠l ⁠n⁠um⁠e⁠ro⁠ ⁠di⁠ ⁠ca⁠r⁠te⁠ ⁠pr⁠o⁠mo⁠z⁠io⁠n⁠al⁠i⁠ è⁠ ⁠li⁠m⁠it⁠a⁠to⁠,⁠ q⁠u⁠in⁠d⁠i ⁠a⁠ff⁠r⁠et⁠t⁠at⁠i⁠ a⁠ ⁠co⁠g⁠li⁠e⁠re⁠ ⁠qu⁠e⁠st⁠a⁠ o⁠p⁠po⁠r⁠tu⁠n⁠it⁠à⁠”.

Inutile dire che dall’azienda non siano mai arrivate conferme su iniziative simili, a testimonianza del fatto che la fantomatica carta Ryanair da 2 euro ci rimandi ad una truffa.

