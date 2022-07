Come è possibile procedere ad una verifica dei voli Ryanair cancellati a luglio? Con l’inizio del periodo delle vacanze, in questi primi giorni del nuovo mese, molte partenze sono state annullate per la nota compagnia aerea low-cost ma non solo. Negli aeroporti si registrano disservizi vistosi: tutto a causa soprattutto della mancanza di personale adibito agli imbarchi, in misura non sufficiente per affrontare la grande ripresa dei viaggi in tutta Europa. Durante il lungo periodo di pandemia Covid-19, gli organici sono stati decisamente ridotti e sembra proprio che con l’inizio dell’estate 2022 non si sia provveduto ad un richiamo di massa degli operatori necessari.

Chiarita la causa degli attuali problemi generalizzati, è giusto fornire uno strumento utile per la verifica dei voli Ryanair in qualsiasi momento prima della partenza. Seguendo questo collegamento ufficiale della compagnia e fornendo solo alcuni dati essenziali, sarà possibile capire subito se il proprio viaggio sarà confermato o meno. Basterà avere a disposizione anche solo la destinazione, l’aeroporto di partenza con la data di riferimento o ancor meglio il numero associato al proprio del volo.

Nel caso in cui la verifica dei voli Ryanair cancellati restituisse la brutta notizia di un annullamento, almeno sarà possibile chiedere un rimborso o cambio del proprio viaggio. La compagnia aerea prevede delle specifiche procedure al riguardo, partendo da questa pagina del suo sito. Da questo collegamento dedicato sarà possibile procedere alla domanda di risarcimento per il servizio non reso oppure alla modifica del proprio titolo di viaggio, dopo opportuno login. L’estate è appena iniziata ma è possibile che disguidi di questo tipo si ripetano proprio per la mancanza di personale adeguato presso gli scali. Sarà dunque il caso di prepararsi ad ogni evenienza e soprattutto essere consapevoli dei propri diritti in caso di uno o più annullamenti.

