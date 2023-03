Il sito Ryanair non funziona a dovere oggi 2 marzo. Ci sono problemi con alcune sezioni specifiche della piattaforma ufficiale della compagnia aerea, in particolare quella che consente ai viaggiatori di fare il check-in prima di partire. Per questo motivo, le anomalie riscontrate in questo primo giovedì del mese corrente sono decisamente serie.

Il sito Ryanair, in effetti, mostra degli errori non trascurabili. L’immagine visibile ad inizio articolo include la schermata della sezione di check-in della piattaforma della compagnia. Come ben leggibile, nella comunicazione si fa riferimento al fatto che proprio il sito web stia riscontrando un’interruzione del servizio e che dunque sia in una fase “forzata” di manutenzione. Nell’avviso, si fa riferimento a dei tempi brevi per il ripristino del servizio ma questi non vengono quantificati in minuti e neanche in ore. Al contrario, le operazioni di ricerca dei voli (sempre sul sito della compagnia) non sembrerebbero presentare anomalie, così come le fasi di acquisto di qualche nuovo viaggio. Questo stato del servizio, tuttavia, è fotografato alle ore 9 di questa mattina e le cose potrebbero repentinamente cambiare.

Visto che il sito Ryanair non funziona e in particolar modo non è accessibile la sezione della piattaforma dedicata al check-in, il disservizio reso ai clienti è particolarmente serio. Come è noto a tutti, la procedura prima della partenza è del tutto gratuita se effettuata online, al contrario è a pagamento se richiesta direttamente in aeroporto. C’è da dire pure che, per il momento, l’app della compagnia aerea non sembra essere interessata dalle identiche anomalie ma la situazione è in continuo divenire e potrebbe cambiare davvero nel giro di qualche minuto. Eventuali comunicazioni sul ripristino del servizio della piattaforma web o sul prosieguo del disservizio non mancheranno di essere riportate all’interno di questo articolo.

