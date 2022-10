Non pochi sono alla ricerca dei contatti dell’assistenza Ryanair in questo venerdì 21 ottobre. A causa dello sciopero dei controllori di volo nel nostro paese, la compagnia aerea ha cancellato ben 600 voli da e per l’Italia, impattando i viaggi di circa 110.000 persone. Per quanto i diretti interessati siano stati contattati attraverso i loro recapiti, il supporto di un operatore potrebbe essere fondamentale per riprogrammare uno spostamento.

I canali di assistenza Ryanair sono molteplici e passano attraverso il semplice contatto telefonico con il customer care, l’interazione con una chat o con il profilo social della compagnia aerea. Per quanto riguarda il numero telefonico da tenere in considerazione per il supporto, c’è subito da dire che non esiste un numero verde a disposizione dei clienti. Piuttosto, contattando lo 0230560007 saranno applicati i costi previsti dal proprio piano telefonico. Gli operatori rispondono alle richieste dei clienti dalle ore 8 del mattino alle 5 del pomeriggio dal lunedì al sabato; al contrario, di domenica, l’orario di assistenza è ridotto fino alle 4 pomeridiane.

Altre modalità per ottenere assistenza Rynair prevedono l’uso del chatbox della compagnia aerea partendo da questa pagina web. Ancora, si potrebbe anche tentare la strada di interfacciarsi con un operatore attraverso il profilo Twitter italiano della compagnia raggiungibile a questa URL. In quest’ultimo caso gli operatori risponderanno dalle 10 del mattino e fino alle 7 di sera.

Considerando la peculiarità della giornata odierna caratterizzata dallo sciopero, i tempi di assistenza Ryanair attraverso i canali fin qui menzionati potrebbero essere più dilatati. In particolar modo, l’attesa per una risposta al numero telefonico già indicato potrebbe essere abbastanza lunga. C’è dunque da valutare l’eventuale costo della chiamata, nel caso in cui non si possegga un bundle di minuti di conversazione utili per i recapiti nazionali.

