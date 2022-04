Purtroppo in questa mattinata del 29 aprile non funziona l’app Ryanair per check-in di un volo e le medesime difficoltà con l’operazione si hanno anche nel caso in cui si proceda via sito web ufficiale della compagnia aerea. Insomma, è indubbio che ci sia un vero e proprio disservizio con cui i viaggiatori devono avere a che fare in queste ore, con il rischio di ritardi e corse non pianificate in aeroporto.

Cosa sta succedendo più nello specifico? La cosa da dire subito è che non funziona l’app Ryanair a dovere in questa giornata non nella sua totalità ma, in maniera particolare, solo nella procedura per il check-in. Questa produce un messaggio di errore che avvisa dell’operazione non andata a termine, di qualche anomalia non meglio precisata che non consente di effettuare il necessario controllo online pre-partenza. Qualcosa di molto simile accade anche dall’area personale del sito web della compagnia area e dunque l’unica alternativa resta quella di recarsi in aeroporto prima del tempo per procedere proprio a questa fase.

Assistenza ai voli

Visto che non funziona l’app Ryanair e neppure il sito per il check-in in questo venerdì di probabili partenze per tanti viaggiatori, come è possibile ottenere assistenza dalla compagnia? Va detto subito che non esiste un numero verde gratuito per il supporto anche alle difficoltà tecniche dei clienti della compagnia. Piuttosto, c’è un recapito a pagamento ufficiale che assolve la funzione di customer care. Questo risponde al numero +39 0230560007: bisognerà solo tenere conto che per la chiamata saranno applicati i costi delle tariffe locali e comunque quelle previste dal proprio operatore telefonico. In alternativa, dall’area personale Ryanair appunto, ci si potrà interfacciare con un bot automatico della chat dedicata sempre all’assistenza. Richieste specifiche dei clienti tuttavia potrebbero non trovare soddisfacenti risposte.

