Dopo The Narcissist, il nuovo singolo dei Blur è St Charles Square, un timido ritorno ai fasti del brit pop che anticipa il prossimo album in uscita di Damon Albarn e soci. La band britannica, infatti, sta già riprendendo il suo posto in questo 2023 ricco di novità dall’oltremanica (ricordiamo che questo è anche l’anno del nuovo album dei Noel Gallagher’s High Flying Birds, Council Skies).

Il nuovo album The Ballad Of Darren arriverà il 21 luglio. Con questa nuova anticipazione, come già scritto in apertura, i Blur ci fanno ritrovare quel brit-pop ricco di spavalderia anni ’90, senza tralasciare gli accenni beatlesiani ma soprattutto riproponendo le dissonanze che sono tipiche dell’art-pop e dell’art-rock, con sfumature di rabbia e disagio che ripropongono l’Albarn più tormentato e inquieto.

Le chitarre di Graham Coxon, come spiegato dalla stessa band, aggravano la percezione di “un pericolo imminente”. Con questa release i Blur allietano l’attesa dei fan che accorreranno per i due concerti-evento dell’8 e 9 luglio al Wembley Stadium, concerti che suggellano il ritorno in scena di Damon Albarn e soci.

St Charles Square è un brano squisitamente elettrico e che ci rimanda a quelle sonorità che negli anni ’90 hanno tracciato un segno caratteristico, quando l’indie era un affare per pochi e il Regno Unito aveva ancora tante cose interessanti da dire. Il 22 luglio 2023 la band britannica è attesa in Italia per il Lucca Summer Festival, uno dei concerti più attesi nel Belpaese.

I fu*ked up

I’m not the first to do it

Must forgoe now, your smile

Off the wall, beige

I’m fixtures and fittings now

Call me out but call me

‘Cause there’s something down here and it’s living under the floorboards

It’s grabbed me round the neck with its long and slender claws

Don’t leave me here, baby, don’t leave me completely

‘Cause I might not get back to myself at all

St. Charles Square

This year’s migration

Basement flat with window bars

Pauli’s outside

Spare me the gloaters and the pain

I don’t want it anymore

‘Cause there is something down here and it’s living under the floorboards

It’s up and down the clock of the townhall back in time

Oh I’ll ride with you, baby, I’ll ride with you forever

But we might not get back to ourselves at all

No Tesco disco

The room is shrinking fast around me

It’s grabbed me by the ankle and pulled me under

Loneliness I’ve been here before

‘Cause every generation has its gilded poseurs

Weird vibrations in the basement

I don’t like this scene

Pauli’s ghost come back to haunt me

Think I’m gonna…