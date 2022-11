La band simbolo del brit pop di nuovo insieme per un concerto evento, unica data in Italia. I Blur a Lucca nel 2023 terranno un concerto all’interno delle mura storiche della città in occasione del Lucca Summer Festival.

La band britannica guidata da Damon Albarn torna ad esibirsi per il pubblico europeo e all’interno della tranche internazionale della tournée 2023 è presente anche un’unica sosta in Italia con una data-evento al Lucca Summer Festival prevista per sabato 22 luglio 2023. Alla corsa ai biglietti mancano solo poche ore!

I biglietti saranno disponibili, infatti, in prevendita dal 30 novembre attraverso una pre-sale esclusiva e riservata per poi raggiungere i rivenditori ufficiali e TicketOne dal 2 dicembre. Quattro le fasce di prezzo disponibili per i biglietti, per tutte le tasche.

Si parte da 52 euro per un posto in piedi, si arriva a 120 euro per un posto nella gradinata laterale A. La gradinata laterale B è in vendita al prezzo di 78 euro e il settore Pit Area con posto in piedi è disponibile a 69 euro. Quest’ultimo è anche il settore più vicino al palco, posizionato davanti a quello previsto per il posto in piedi tradizionale. Ai prezzi indicati andrà aggiunto il diritto di prevendita.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale esclusiva su Virgin Radio dalle ore 11.00 di mercoledì 30 novembre fino alle 23:59 di giovedì 1 dicembre. Per acquistarli tramite questo canale occorrerà registrarsi. La prevendita generale partirà dalle ore 11.00 di venerdì 2 dicembre, su TicketOne e TicketMaster, sia online che nei punti vendita.

