Nel nuovo singolo dei Greta Van Fleet ritroviamo il rock desertico che già avevamo assaporato ai tempi di Anthem Of The Peaceful Army (2017), l’album di debutto con il quale i fratelli Kiszka hanno gettato le basi del loro revival rock, troppo spesso bersaglio di critiche feroci.

The Falling Sky, questo il titolo del brano, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming musicali. La canzone è il quarto estratto da Starcatcher, il nuovo album in uscita il 21 luglio e già anticipato da Meeting The Master, Sacred The Thread e Farewell For Now. I Greta Van Fleet si sono definitivamente scrollati di dosso tutte le critiche piovute sui social dopo il primo album, con ripetute accuse di essere la brutta copia dei Led Zeppelin e dei The Who.

Per il pubblico, The Falling Sky non è esattamente un inedito: la band, infatti, aveva eseguito il brano in anteprima a marzo 2023 nella data di Sacramento del Dreams In Gold Tour e i fan presenti avevano apprezzato non poco l’inedito presentato in esclusiva. Oggi il nuovo singolo dei Greta Van Fleet è disponibile nella versione dell’album. Il chitarrista Jake Kiszka, a proposito di The Falling Sky, racconta:

“Un guerriero incrollabile che porta avanti una battaglia infinita, eterna e impossibile per la salvezza; questi erano gli elementi simbolici associati a questo brano. In sostanza, il nostro destino è segnato, come le stelle che cadono dal cielo onnipotente sulla terra. Questa filosofia viene portata avanti nella storia di un bluesman, al crocevia dell’universo”.

Intanto ricordiamo che i Greta Van Fleet passeranno per Bologna, all’Unipol Arena, il 30 novembre 2023 per l’unica data italiana dello Starcatcher World Tour.

Testo

I’ve been handed a

Quite demanding and

Hardly standing

Lie to tell

Life is sorted and

Never thwarted, it’s

Just supported by

Being well [Pre-Chorus]

I don’t wanna lose this time

I just wanna let it pass [Chorus]

Woah, woah woah

Woah, holding up the falling sky

Woah, woah woah

Woah, holding up the falling sky [Verse 2]

Here’s the trouble with

Seeing double, it’s

Torn down rubble that’s

Left behind

You can live with a

Pointless forte, that

Silly board game that

You would know [Pre-Chorus]

I don’t wanna lose this time

I just wanna let it pass [Chorus]

Woah, woah woah

Woah, holding up the falling sky

Woah, woah woah

Woah, holding up the falling sky [Harmonica solo] [Chorus]

Woah, woah woah

Woah, holding up the falling sky

Woah, woah woah

Woah, holding up the falling sky

Woah, woah woah

Woah, holding up the falling sky

Traduzione