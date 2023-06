Nel nuovo singolo dei Greta Van Fleet c’è tutta la ricerca di una nuova dimensione di cui i fratelli Kiszka hanno parlato più volte prima dell’annuncio di Starcatcher, il terzo album in arrivo il 21 luglio 2023. Farewell For Now, questo il titolo del brano, arriva dopo Meeting The Master e Sacred The Thread, e ci immerge in un sound che ha tanto a che vedere con il rock psichedelico degli ultimi 50 anni, una peculiarità che abbiamo già assaporato in Meeting The Master e che oggi, venerdì 9 giugno, ritroviamo come una conferma.

Il nuovo singolo dei Greta Van Fleet

Il significato di Farewell For Now è presto spiegato dal bassista Sam Kiszka con queste parole:

“In Farewell For Now esprimiamo il nostro desiderio di rimanere sul palco e assaporare la magia creata dal fenomeno pubblico-musica, ma dobbiamo fare i bagagli e andare nel prossimo posto per rifare tutto da capo; come sempre, torneremo presto”.

“Addio per il momento”, quindi, è la dedica che la band invia al pubblico di tutto il mondo che preso riabbraccerà per promuovere il nuovo disco. Il tour mondiale dei Greta Van Fleet partirà il 24 luglio dalla Bridgestone Arena di Nashville. Per la band ci sarà anche un posto in Italia con il concerto all’Unipol Arena di Bologna del 30 novembre 2023, l’unica data del Belpaese.

Il nuovo album Starcatcher

Con il nuovo album Starcatcher i Greta Van Fleet si scrollano definitivamente di dosso l’etichetta di “emuli dei Led Zeppelin”, arrivata nel contesto “sfortunato” in cui molte band – compresi i The Struts – hanno proposto un revival rock come risposta al vuoto cosmico di questo periodo storico.

Un’etichetta confermata con Anthem Of The Peaceful Army ma già lontana con The Battle At Garden’s Gate. Per i fan della band del Michigan, Starcatcher potrebbe essere l’album definitivo.

Starcatcher (CD) cd e vinili, musica, distribuito da universal music italia

Audio CD – Audiobook

Testo

[Verse 1]

We have shared with you our stories

Had ourselves a really big time

Fought in battles far from the homeland

Made love, even drank from the wine [Chorus]

And I wish we all could stay

But I bid you a farewell

And it means the world to play

But I bid you a farewell [Verse 2]

Friends who’ve come so far to join us

We hope you come and join us again

Friends who’ve come to sing in the chorus

You floor us, we will sing to the end [Chorus]

And I wish we all could stay

But I bid you a farewell

And it means the world to play

But I bid you a farеwell [Guitar Solo] [Chorus]

And I wish we all could stay

But I bid you a farewеll

And it means the world to play

But I bid you a farewell [Outro]

We gathered here tonight

Did it up just right

And it’s all for you We gathered here tonight

Did it up just right

And it’s all for you We gathered here tonight

Did it up just right.

Traduzione