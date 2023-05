Il nuovo singolo dei Greta Van Fleet conferma ciò che troveremo nel terzo album Starcatcher che sarà disponibile dal 21 luglio su tutte le piattaforme e tutti gli store. La band dei fratelli Kiszka ritorna con Sacred The Thread, un brano “dreamy” in cui le sonorità psichedeliche che abbiamo incontrato in Meeting The Master si fanno più presenti e visionarie. La band ha messo da parte l’attitudine heavy rock e blues che da Anthem Of The Peaceful Army ha dato spazio a equivoci e critiche feroci, adottando un sound più personale e maggiormente ricercato.

Il nuovo singolo dei Greta Van Fleet “combina potenza e delicatezza con spade ricamate riflettenti, dettagli di cristallo e un’ala di chiffon di seta metallico e sognante”, queste le parole usate dalla band per annunciare la canzone. Sacred The Thread è proprio così: una canzone a doppia lama in cui da una parte incontriamo la precisione chirurgica con la quale i Greta Van Fleet hanno scelto di esplorare uno stile più personale, dall’altra la ruvidità del rock che li ha distinti sin dagli esordi.

Il nuovo singolo dei Greta Van Fleet è prodotto da Dave Cobb ed è la quarta traccia del prossimo disco. L’evoluzione di Josh Kiszka e dei suoi fratelli era già palese dall’album precedente, The Battle At Garden’s Gate (2021) con il quale i quattro di Frankenmuth si sono scrollati di dosso l’etichetta dei “nuovi Led Zeppelin”, complice la voce di Josh e quella sfumatura revival rock di cui sono stati vittime anche i The Struts.

Sacred The Thread è una canzone trascendentale in cui non manca la psichedelia di un tempo che fu ma soprattutto si svela la nuova dimensione stilistica della band, che evidentemente è scesa a compromessi con se stessa per ascoltare meglio ciò che vuole raccontare.

Testo

[Verse 1]

The sequins tripping on the light

Woah

I feel it hugging me so tight

Woah [PreChorus]

I’ve seen it in the stars

To dress up a wound, heal a scar [Chorus]

I’ve caught the wind in a kite of dreams

In a flight of seams

Like freedom sewn

And the people roar

And the people saw

Sacred the thread

Sacred the thread

I’ve caught the wind in a kite of dreams

In a flight of seams [Verse 2]

I seen me

Through colors gems and trim

Unravelled

The glow that was once was dim

Yeah [PreChorus]

I’ve seen it in the stars

To dress up a wound, heal a scar [Chorus]

I’ve caught the wind in a kite of dreams

In a flight of seams

Like freedom sewn

And the people roar

And the people saw

Sacred the thread

Sacred the thread

I’ve caught the wind in a kite of dreams

In a flight of seams [Bridge]

Woah woah woah woah [Chorus]

I’ve caught the wind in a kite of dreams

In a flight of seams

Like freedom sewn

And the people roar

And the people saw

Sacred the thread

Sacred the thread

I’ve caught the wind in a kite of dreams

In a flight of seams

[Outro]

Sacred the thread

Sacred the thread

I’ve caught the wind in a kite of dreams

In a flight of seams

