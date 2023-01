Bisogna analizzare bene il significato di carne halal, dopo la vicenda che arriva direttamente dalla scuola di Lodi dove questa tipologia di cibo sarebbe stata servita ad alcuni bambini. Un probabile difetto di comunicazione, in quanto i genitori sapevano dell’iniziativa, ma dedicata ai soli bambini per i quali le famiglie straniere ne abbiano fatto richiesta. Dunque, dopo aver approfondito la questione inerente l’iscrizione al prossimo anno scolastico, come osservato tramite altro articolo, ci sono altri aspetti che dobbiamo prendere in esame oggi.

Proviamo a capire il significato di carne halal dopo il caso della scuola di Lodi: segnalazioni anche da Roma

In cosa consista la carne in questione in modo specifico, ad oggi nessuno è in grado di affermarlo con certezza. Tuttavia, qualche informazione di massima posso fornirla, anche perché nelle ultime ore sono arrivate segnalazioni significative sotto questo punto di vista anche da Roma. In attesa che la storia sia confermata, sappiamo dunque quale sia il significato di carne halal, in riferimento a questa particolare tipo di carne macellato, in base a quelli che ad oggi sono i tanto discussi dettami islamici.

Il problema si è venuto a creare nel momento in cui la carne halal, inizialmente prevista solo per i bambini islamici, a conti fatti è stata sottoposta anche a quelli italiani, per i quali non erano pervenute richieste dalle rispettive famiglia. Un errore di distrazione, volendo, che dovrebbe rientrare a stretto giro, ma che allo stesso tempo ha creato un caso per certi versi politico.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse delle scuole coinvolte, ma ad oggi è fondamentale capire il significato di carne halal, anche perché siamo al cospetto di piatti non nocivi per la salute dei bambini. A prescindere dall’evitabile errore commesso dall’istituto di cui si parla tanto oggi.