Si dice felice di ricominciare e annuncia l’uscita del nuovo singolo. Esce venerdì 23 giugno Maledetto Mare di Federico Rossi, il nuovo singolo del cantante dopo i due dischi di platino conseguiti grazie al successo di Pesche.

Un percorso nel duo Benji e Fede e poi la strada solista. I cammini di Benji Mascolo e di Federico Rossi si sono separati e nell’estate 2023 entrambi saranno all’opera, musicalmente parlando. Da un lato Benji, che sta rimettendo mano a canzoni con i Finley, dall’altro Fede, che proverà ad imporsi in radio con il nuovo pezzo estivo.

Maledetto Mare di Federico Rossi è un racconto fugace. Nel testo parla di tutti quei momenti in cui non ha senso chiedersi il perché o per quanto tempo. Si pone quindi l’accento sul vivere il presente, attimo per attimo, senza perdersi in mille interrogativi inutili che non troverebbero comunque risposta.

“Nella vita di ognuno di noi, arriva un momento in cui otteniamo la nostra rivincita, quando il cielo ci riserva un’alba nuova” – racconta Federico. “È in quel momento che dobbiamo essere certi di ciò che desideriamo”, aggiunge.

“Maledetto Mare è nata da un’ispirazione improvvisa sulla base di un’idea musicale del mio team artistico. Questo è solo il primo passo di un nuovo progetto che mi rende orgoglioso e fiducioso”.