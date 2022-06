L’indizio per scoprire il nuovo singolo di Federico Rossi è tutto nel titolo. Le Mans, questo il nome del brano, potrebbe esser un riferimento alle 24 Ore di Le Mans, la gara automobilistica che si svolge ogni anno in Francia e che prende il nome proprio dalla località francese.

“Potrebbe”? No, senza formula dubitativa. Federico Rossi ce lo fa intendere senza equivoci nel teaser del video pubblicato sui social, dove lo vediamo indossare una tutta da corridore e sedersi al volante di una Porche Carrera bianca, il tutto in un’atmosfera vintage. Non solo. Il cantautore scrive:

“Ci siamo. Questa volta mi sto preparando per scaldare i motori e non doverli più spegnere, ad andare più veloce di quanto non sia mai andato. Tenetevi forte perché partiamo da questa estate a divertirci davvero“.

Il nuovo singolo di Federico Rossi sarà fuori venerdì 24 giugno. “La amo”, aggiunge su Twitter, e altro non dice. Un glorioso ritorno, quello del giovane artista, dopo Ti Penso Spesso e che arriva appena in tempo dopo lo scoppio dell’estate. Una settimana fa si vociferava su una reunion con Benjamin Mascolo, ma per il momento non è dato conoscere altri dettagli.

Un indizio? Una settimana fa Benjamin Mascolo ha pubblicato sui social alcune immagini in cui lo vediamo uscire da una Porsche. Nient’altro. Se è vero che due indizi fanno una prova, è altrettanto vero che esistono le coincidenze. L’annuncio pieno di entusiasmo pubblicato da Federico Rossi potrebbe confermare il tutto, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Nel teaser del nuovo singolo di Federico Rossi c’è tanta elettronica, ma stando alle sue dichiarazioni il brano potrebbe essere soltanto un primo tassello di altre interessanti novità. Per il momento rimaniamo in attesa del 24 giugno, una data che compare dopo il testacoda che chiude il teaser pubblicato sui social.

